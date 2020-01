Garmin Tactix Delta er landet i Danmark

Garmins nye taktiske smartwatch Tactix Delta, som netop er kommet til salg i Danmark, er ikke for alle og enhver. Medmindre, at du er James Bond, Batwoman eller på anden vis lever livet meget farligt, får du næppe brug for alle funktionerne i det nye GPS-ur.

For eksempel har uret, der er nummer fire i serien af Tactix-smartwatches, fået spritnye taktiske funktioner som stealth-tilstand og kill switch. Førstnævnte slår lagring og deling af din placering fra, mens sidstnævnte med et snuptag sletter al brugerhukommelse i uret, hvis du får behov for det i en tilspidset situation.

Samtidig har Tactix Delta fået et opgraderet display på 1,4 tommer, hvilket er 36 procent større end på de tidligere modeller Tactix, Tactix Bravo og forgængeren Tactix Charlie.

Den skarpe læser har sikkert opdaget, at der er et miltært anstrøg over Garmins navngivning af urene – og det går da også igen i byggekvaliteten. Ifølge producenten er Tactix Delta bygget efter militære standarder (MIL-STD-810) med en ridsefast urskive i buet safirglas og en diamantlignende 'carbon'-urkrans. Desuden er knapperne designet, så de er lette at betjene, selv med handsker.

Nattesyn og faldskærmsfunktion

Uret er mildest talt spækket med nyttige features for dig, der eksempelvis er ude på en mission eller dyrker ekstremsport: Du kan nemt skifte fra dag- til nattevisning med en skærm, der kan aflæses med nattesynsbriller, mens urets dual-position GPS giver dig mulighed for at se to koordinatsystemer samtidig på en enkelt dataskærm.

Skal du hoppe ud fra et fly, kan du vælge den såkaldte Jumpmaster-tilstand; en funktion, der beregner skærmudløsnings-tidspunkter ud fra militære retningslinjer og tillige kan hjælpe dig med at navigere frem til dit mål, når du er sprunget.

I det hele taget rummer uret avancerede navigationsfunktioner, herunder barometrisk højdemåling, et 3-akset elektronisk kompas samt understøttelse af globale navigationssatellitsystemer som GPS, GLONASS og Galileo. Det kommer samtidig med forudinstallerede TopoActive Europe-kort, skikort til flere end 2.000 skisportssteder verden over og 41.000 golfbaner.

Foruden de taktiske funktioner rummer Tactix Delta også masser af mere hverdagsagtige features i form af blandt andet Garmin Pay, understøttelse af musiklagring samt naturligvis de muligheder for aktivitetstracking, du vil kunne forvente af et multisport- og outdoor-ur.

Garmin Tactix Delta er tilgængeligt nu og har en vejledende udsalgspris på 7.499 kroner.