Garmin Instinct 2 vs Garmin Instinct: vælg det rigtige ur til dit næste eventyr

I februar 2022 afslørede Garmin sin anden generation af Instinct-sportsure med masser af sports sporing modes og ekstra lang batterilevetid. Den nyeste model er dog ikke nødvendigvis den bedste for dig. Vi er her for at forklare alle de vigtigste forskelle, så du kan vælge det Instinct, der passer til dine behov.

Først er det vigtigt at bemærke prisen. Den grundlæggende spec Instinct 2 koster betydeligt mere end standard førstegenerations Instinct, og tilføjelse af ekstra funktioner som solcelleglas vil øge prisen yderligere. Den originale Garmin Instinct kan derfor være det bedste valg, hvis du har et stramt budget, og da det er en ældre enhed, vil du sandsynligvis finde nogle generøse rabatter hos tredjepartsforhandlere som Amazon.

Hvis du har mindre håndled, er Instinct 2 sandsynligvis en bedre mulighed. Mens det originale Instinct kun kom med en 45 mm diameter kasse, er Instinct 2 også tilgængelig i en mere kompakt 40 mm version.

Instinct 2 har også meget mere at byde på, når det kommer til sportssporing. Den opgraderede pulsmåler giver mere nøjagtige aflæsninger, og det har en række nye træningsprofiler samt multisportsporing.

Det kradser dog kun i overfladen – der er også store forskelle, når det kommer til batterilevetid, special editions og dagligdags smartwatch funktioner. Du kan scrolle ned for at se den fulde sammenligning af Instinct og Instinct 2, men hvis du allerede har besluttet dig, har vi også fundet de bedste priser for begge ure lige her:

Urmodeller og pris

Urmodeller

Garmin Instinct 2 kommer i to størrelser

Forskellige special editions tilgængelige

Standard- og solcellemodeller at vælge imellem

Det originale Garmin Instinct kommer kun i en størrelse (45 mm), men fås i mange forskellige farver og konfigurationer. Udover standardversionen er der også en solcelleudgave, der bruger fotovoltaisk glas til at høste energi og holde batteriet opladet.

Der er også forskellige specialudgaver tilgængelige: Camo (som ikke tilføjer nogen ekstra funktioner, men har et stilfuldt mønstret bånd og bezel), Tactical (designet til servicepersonale), Surf (med tidevandstider og en dedikeret surfsporingsaktivitet), og Exports (som giver dig mulighed for at broadcast din puls under streams).

(Image credit: Garmin)

Garmin Instinct 2 giver dig endnu flere muligheder. Først og fremmest kan du nu vælge mellem 40 mm og 45 mm størrelser – hvoraf den mindste er velegnet til folk med slanke håndled. Begge størrelser kommer i standard- og solarversioner.

Der er også special edition Instinct 2 modeller. Som tidligere er der en Surf edition, men det fås nu i både 40mm og 45mm størrelser, og du kan vælge at få det med eller uden solcelleglas.

Tactical og Camo editions er kun tilgængelige i 45 mm. Tactical-modellen har solcelleglas, men det har Camo ikke.

Der er ingen version af Instinct 2 designet til e-sport. I stedet har Garmin tilføjet et nyt ur kaldet Instinct 2 Dezl (udtales 'diesel') Edition, som er specifikt til lastbilchauffører. Det kan oprette forbindelse til din lastbils Garmin-navigationssystem, vise din sundhedsstatistik på den højopløselige skærm og minde dig om at holde regelmæssige pauser.

Garmin Instinct 2 modeller Edition 45mm case 40mm case Standard glas Solcelleglas Standard Ja Ja Ja Ja Surf Ja Ja Ja Ja Tactical Ja Nej Nej Ja Camo Ja Nej Ja Nej Dezl Ja Nej Ja Nej

Instinct og Instinct 2 har begge specielle Surf Editions (Image credit: Garmin)

Pris

Garmin Instinct 2 koster mere end det originale Instinct

Solar og special editions er dyrere

Originale Instinct-ure fås ofte med rabat

Det originale Garmin Instinct starter ved 1.610.- for standardudgaven af ikke-solenergi. Det dyreste ur i rækken er Instinct Solar Tactical Edition til 2.526.-

Du kan ofte finde det originale Instinct-sortiment med rabat hos tredjepartsforhandlere som Amazon. Vi har fundet de bedste tilbud på det originale Instinct og Instinct Solar til dig her:

Garmin Instinct 2-serien er dyrere end den originale serie. Det starter ved 2.749.- for standard ikke-solcellemodellen. Det dyreste ur i rækken er Instinct 2 Solar Tactical Edition, som sælges for 3.499.-

Design, skærm og batterilevetid

Design

Polymer cases og silikonebånd

Fem fysiske knapper og ingen touchskærm

Instinct 2 kommer i mere livlige farver

Ure i Garmin Instinct-serien er designet til at være hårde og holdbare frem for prangende. Alle Instinct og Instinct 2 modeller kommer med et fiberforstærket polymer case og silikonebånd - selvom du kan erstatte dette med en vævet, læder- eller metalrem, hvis du køber det separat.

Alle Instinct ure har et lignende design, men som nævnt ovenfor har Instinct 2 også en mere kompakt 40mm variant (Instinct 2S). Alle ure styres ved hjælp af et sæt på fem fysiske knapper rundt om kanten af urkassen, som nemt kan betjenes med våde hænder eller iført handsker. Der er ingen berøringsskærm.

Ure i begge linjer er tilgængelige i en bred vifte af farver, men Instinct 2 kommer i nogle mere livlige nuancer, herunder Poppy, Electric Lime og Neo Tropic (en slags havskum blå).

Garmin Instinct 2 kommer i lysere farver end det originale Instinct (Image credit: Garmin)

Skærm

Alle ure har monokrome MiP-skærme

Unikt design med to skærme

Instinct 2 har en højere skærmopløsning

Alle Garmin Instinct-ure har monokrome memory-in-pixel (MiP) skærme, med en lille udskæring øverst til højre, der viser kontekstuelle oplysninger, mens du navigerer gennem menuer, og kan vise en statistik såsom nuværende skridttæller, hjerterytme eller dato på urets startskærm. Der er ingen synlig forskel mellem standard- og solcelleglas.

Alle Garmin Instinct-ure har en monokrom MiP-skærm med høj kontrast (Image credit: Future)

Denne skærm er mindre slående end AMOLED-skærmene på ure som Venu 2, men den er nem at læse under alle lysforhold og har mere kontrast end farveskærmen på Garmin Fenix 7.

Det originale Garmin Instinct har en opløsning på 128 x 128 pixels. 45 mm Instinct 2 har en opløsning på 176 x 176 mm, og 40 mm Instinct 2S har en opløsning på 156 x 156 pixels.

Batterilevetid

Instinct 2 ure har forbedret batterilevetid

Solar-udgaver kan holde i det uendelige under de rigtige forhold

Lang batterilevetid er et vigtigt salgsargument for Instinct-serien, og Instinct 2-serien holder endnu længere mellem opladninger. Solar-udgaverne kan blive ved med at køre i det uendelige med tilstrækkeligt sollys, men som med ethvert smartwatch vil den virkelige verdens batterilevetid afhænge af, hvilke funktioner du bruger.

Tabellen nedenfor viser den angivne batterilevetid for 45 mm-standard- og solcelleudgaverne, forudsat at bliver brugt hele dagen med tre timer om dagen udenfor i 50.000 lux forhold. Batterilevetiden er lidt kortere for Instinct 2S på grund af dets mindre batteri.

Garmin Instinct maksimal batterilevetid Mode Instinct Instinct Solar Instinct 2 Instinct 2 Solar Smartwatch 14 dage 54 dage 28 dage Ubegrænset Batteribesparende smartwatch n/a Ubegrænset 65 dage Ubegrænset GPS 16 timer 38 timer 30 timer 48 timer UltraTrac / Max battery GPS 40 timer 145 timer 70 timer 370 timer

Ved lanceringen for Instinct 2 sagde Garmin, at ubegrænset batterilevetid er en realistisk mulighed for en som en livredder, der arbejder udendørs.

Smartwatch og fitness funktioner

Smartwatch funktioner

Instinct 2 understøtter tredjeparts apps

Instinct 2 Solar-udgaver tilbyder NFC

Ingen tilgængelige LTE-versioner

Ure i Instinct- og Instinct 2-serien er designet med udendørssport i tankerne, men de har også et anstændigt sæt smartwatch-funktioner til hverdagsbrug.

Alle Instinct-ure giver dig mulighed for at modtage smartphone-notifikationer plus indgående opkald og SMS-advarsler på dit håndled. Du kan bruge dit ur til at styre musik på din telefon og til at finde din telefon, hvis den forsvinder (eller omvendt).

Alle Garmin Instinct-ure giver dig mulighed for at modtage smartphone-notifikationer på dit håndled (Image credit: Garmin)

Instinct 2 gør dog også meget mere. For eksempel kan du downloade tredjeparts apps, ansigter og datafelter til det gennem Garmin Connect IQ – noget der ikke er muligt med det originale Garmin Instinct.

Garmin Instinct 2 Solar ure tilbyder også Garmin Pay, så du kan foretage kontaktløse køb og betale for offentlig transport, hvor det bliver understøttet.

Der er dog ingen LTE-ure i Instinct eller Instinct 2-serien, så du vil ikke være i stand til at downloade apps eller overføre data uden en Bluetooth-forbindelse til din telefon.

Der er heller ingen mikrofon, så du vil ikke være i stand til at besvare opkald eller bruge din telefons stemmeassistent fra dit håndled (til det skal du bruge Garmin Venu 2 Plus i stedet). Android brugere kan dog bruge deres Instinct-ur til at afvise opkald med et tekstsvar.

Fitness sporing

Instinct 2 har fået nyt pulsmåler og SpO2-sensor

Instinct 2 tilføjer mange nye sportsprofiler

Instinct 2 har multi-sport sporing

Ure i den originale Instinct-serie har et imponerende udvalg af fitness sporingsværktøjer, men Instinct 2 laver flere store opgraderinger. Først og fremmest er der en ny optisk pulsmåler plus en SpO2-sensor til sporing af ændringer i blodets iltmætning. Instinct 2 har også mere avanceret søvnsporing plus respirationssporing.

Den originale Instinct-serie har en bred vifte af træningssporingstilstande og henvender sig særligt godt til cyklister, løbere og svømmere. Der er sportstilstande til udendørs landevejsløb, trailløb, løbebåndsløb, landevejscykling, indendørs cykling, mountainbiking, poolsvømning og svømning i åbent vand.

Garmin Instinct 2 tilføjer masser af ekstra sports sporing modes (Image credit: Garmin)

Når du er i fitnesscentret, er der også profiler til styrke-, cardio- og ellipsetræning, trappetrin, gulvklatring, indendørs roning og yoga. Vandreture, klatring, mountainbiking, skiløb, snowboarding, langrend, stand-up paddleboarding, roning, kajaksejlads og Jumpmaster (til skydiving) er også tilgængelige.

Instinct 2 tilføjer profiler til indendørs baneløb, indendørs klatring, bouldering, fiskeri, jagt, gruscykling, cyclocross, e-cykling og mange andre aktiviteter. Instinct 2 har også multisportsporing, så hvis du deltager i et duathlon eller triatlon, kan du skifte mellem tilstande med et tryk på en knap i stedet for at afslutte din aktivitet og genstarte.

Ure i Instinct 2-serien er også lovlige til golfturneringer og inkluderer værktøjer som et digitalt scorekort, yardage til layups/doglegs, hazards og banemål og green view med manuel pin-position.