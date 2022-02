Garmin afslører nyt stærkt Instinct 2 ur med potentielt uendelig batterilevetid

Garmin har løftet sløret for sit seneste robuste multisportsur: Instinct 2. Det nye ur er en opfølger til Garmin Instinct fra 2018, og fås nu i to chassisstørrelser: det originale 45 mm og en ny, mere kompakt 40 mm model.

Det originale Garmin Instinct Solar er et af vores bedst bedømte Garmin-ure, hovedsagelig takket være dets bemærkelsesværdige batterilevetid, og Instinct 2 er ikke anderledes. Det fås i både standard- og solarversioner, og med en regelmæssig dosis sollys kan solcellemodellerne blive ved med at køre i det uendelige i smartwatch-tilstand.

Instinct 2 har nu også nye træningsværktøjer, inklusive en VO2 max-funktion, som blev stærkt efterspurgt af ejerne af det originale ur.

Ligesom det originale Instinct er det vandtæt ned til 100 meter, hvilket gør det modstandsdygtigt over for stænk, regn eller sne, brusebad, svømning, dykning i vand, snorkling og højhastighedsvandsport.

(Image credit: Garmin)

Uret har også fået et nyt look. Mens de fleste af Garmins seneste udgivelser har været tilgængelige i smagfuldt afdæmpede nuancer af sort, grå og taupe, er Instinct 2 tilgængelig i farver som Electric Lime, Poppy og Neo-Tropic (en type havskumgrøn).

Specialudgaver

Ligesom det originale Instinct kommer Garmin Instinct 2 i flere specialudgaver designet til specifikke miljøer og aktiviteter: Surf, Tactical og Camo.

Instinct 2 Surf Editions (tilgængelig i både standard- og solarversioner) inkluderer en speciel tidevands-widget og holder dig opdateret om surfingforhold. De er også kompatible med Surfline, så du kan spore dine sessioner og gennemgå dem på et senere tidspunkt.

(Image credit: Garmin)

Instinct 2 Solar Tactical Edition er designet med militært personel i tankerne. Det inkluderer en kill switch, der giver dig mulighed for hurtigt at nulstille uret til fabriksindstillinger og slette alle dine personlige statistikker (en nyttig funktion, hvis dine placeringsdata er følsomme). Der er også en stealth-tilstand, som slår lokationssporing og al trådløs datatransmission fra, kompatibilitet med nattesynsbriller, positionskoordinater i to formater og Jumpmaster-aktivitetstilstand til skydiving.

Endelig er der Instinct 2 Camo Editions. Disse har ingen ekstra funktioner, men har grafit- og tågemønstre, der passer ind i ørken- og bymiljøer.

Hvis ingen af disse muligheder tiltaler dig, kan du også tilpasse dit Instinct 2 ved hjælp af Garmins Your Watch Your Way-værktøj, som lader dig vælge og mixe etuier og bånd.

I øjeblikket er der ingen pendant til Garmin Instinct E-Sports Edition, som blev lanceret i marts 2021 og kunne vise en spillers puls på skærmen under streams. Det er muligt, at en opdateret E-Sports-udgave kommer i løbet af de kommende måneder, men som alternativ kan Garmin vælge at holde sig til ure til eventyr i den virkelige verden.

Analyse: hvad er det næste?

Garmin startede 2022 med et brag: Garmin Venu 2 Plus smartwatch blev lanceret i begyndelsen af januar, efterfulgt af det længe ventede Garmin Fenix 7 og super-luksus Garmin Epix blot et par uger senere.

Ankomsten af Garmin Forerunner 55 sidste år antydede, at resten af Forerunner-serien snart får en opdatering. Vi har allerede set et hint om, at et Forerunner 955 triathlon-ur måske er på vej: I januar dukkede en side i kort tid op på Garmins australske hjemmeside, der viste en liste over en Forerunner 955 LTE-pakke til en pris på AU $ 1.049 (ca. $ 750 / £ 550).

Den side var måske bare en dummy eller pladsholder, og vi har bestemt vores tvivl om prisen, som virker lav for et LTE-ur - især et, der sælges i en pakke med en eller flere pulsmålere.

Ikke desto mindre er vi forsigtigt optimistiske. Forerunner 945 blev lanceret i april 2019, og Garmin går typisk to eller tre år mellem urlanceringerne, så vi krydser fingre.