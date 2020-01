Gaming-headsettet Logitech G935 er nu nedsat med 35%

Ugen ud har du mulighed for at score gaming-headsettet Logitech G935 til en glimrende pris i Elgiganten, der har barberet 35 procent af normalprisen på 1.199 kr. Det vil altså sige, at det trådløse headset kan blive dit for 777 kr., hvis du slår til senest på søndag den 26. januar.

Og det kan du roligt gøre, hvis du gerne vil have headsettet, for Elgigantens aktuelle tilbuspris er den absolut laveste pris, vi i skrivende stund har kunnet finde på Logitech G935 blandt de gængse forhandlere herhjemme.

Logitech G935 blev lanceret sidste vinter som high-end modellen blandt de i alt fire gaming-headsets, producenten sendte på markedet på én gang.

G935 er det første headset udstyret med producentens LightSync-teknologi, som er i stand til at synkronisere RGB-lys mellem alle Logitech G-produkter.

Modellen kommer samtidig med 50 mm Pro-G drivere lavet i et særligt hybrid mesh-materiale, der ifølge Logitech giver en dybere bas og en mere velafrundet lyd.

Derudover byder headsettet blandt andet på DTS Headphone:X 2.0 surroundsound, en boom-mikrofon med flip-to-mute knap og tre programmerbare G-keys på ørekoppen.

Hvis du gerne vil vide mere om Logitech G935, eller ønsker at købe gaming-headsettet, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 26. januar 2020, hvis lagerbeholdningen ikke slipper op forinden. Elgiganten har i skrivende stund 100+ på lager online, og headsettet er desuden tilgængeligt i 39 af forhandlerens varehuse.