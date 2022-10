Fire ting, vi forventer ved lanceringen af Google Pixel 7, og to vi ikke gør

The Pixel 7 and Pixel 7 Pro

Dagen er næsten kommet for en af de sidste store mobiltelefon-begivenheder i 2022, da Google forventes at afsløre Pixel 7 den 6. oktober.

Det er dog ikke alt, vi vil blive præsenteret for - Google har allerede bekræftet meget af det, der vil blive vist, men der er også mulighed for andre afsløringer. Nedenfor har vi præciseret, hvad vi helt sikkert vil komme til at se, og hvad der til gengæld ikke er sandsynligt.

1. Google Pixel 7

Det ville ikke være en Pixel 7-lancering, hvis vi ikke fik love til at se Pixel 7. Det er blevet bekræftet, at Pixel 7 vil blive vist frem, og den vil – sammen med Pixel 7 Pro, som vi vil komme nærmere ind på nedenfor – sandsynligvis blive showets stjerne.

Når det er sagt, bliver Google Pixel 7 måske ikke så meget en opgradering af Pixel 6. Lækager og rygter peger således på en næsten identisk 'specs-liste'.

Der vil dog være visse opgraderinger - Google har selv bekræftet, at telefonen vil have et nyt Tensor G2-chipsæt, hvilket helt sikkert vil udgøre et power-boost, og virksomheden har også afsløret et nyt design til telefonen.

Telefonen beholder sin forgængers karakteristiske kameravisir, men 'pimper' den med aluminium, og virksomheden vil sælge telefonen i nye Obsidian, Snow og Lemongrass nuancer. Disse ændringer giver et stiligere - mere premium-agtigt look - men også et mindre legende look end Pixel 6.

2. Google Pixel 7 Pro

Det er også blevet bekræftet, at Pixel 7 Pro vil kunne opleves den 6. oktober, og ligesom med Pixel 7 har Google allerede afsløret detaljer om denne telefon - herunder at den vil have et nyt Tensor G2-chipsæt og et tweaked design med en skinnende metal kamera-del og et nyt udvalg af farver til bagsiden.

Udover dette tegner rygterne et billede af en telefon, der ligner Pixel 6 Pro. Men dét er ikke nødvendigvis et stort problem, da dén telefon allerede har en stor QHD+ 120Hz skærm, fremragende kameraer og et stort batteri.

Når dét er sagt - hvis du allerede har en Pixel 6 Pro, så vil Pixel 7 Pro nok ikke overvælde dig med grunde til at opgradere.

3. Google Pixel Watch

(Image credit: Google)

Bekræftet er også Google Pixel Watch, som Google tillige har teaset for, og delt detaljer om på forhånd.

Vi er allerede blevet præsenteret for designet, som du kan se på billedet ovenfor.

Vi ved også, at Pixel Watch vil køre med Wear OS, og at det kun vil være kompatibelt med Android-telefoner - så iPhone-ejere vil ikke kunne bruge det. Fitbit-teknologien vil drive sundheds- og fitnessfunktionerne, og du vil være i stand til at 'tracke' dine fremskridt i forhold til personlige fitnessmål.

De konkrete specifikationer for Google Pixel Watch er dog endnu ikke bekræftet, så det er noget, vi først med sikkerhed finder ud af den 6. oktober - det samme gælder priserne.

4. Nye Nest-produkter

Google har ladet forstå, at nye Nest-produkter er på vej, men har ikke fortalt præcist hvad. Så selvom vi sandsynligvis vil se Nest brandet den 6. oktober, er vi endnu ikke sikre på, hvad det bliver.

FCC (Federal Communications Commission) ansøgninger tyder dog på, at der snart kommer en ny Nest Wi-Fi-router, så det absolut er en sandsynlighed. Dette vil angiveligt understøtte Wi-Fi 6E, men vi ved ikke meget andet om dette endnu.

Det er også muligt, at vi vil se en anden-generations Nest Doorbell, da Google tilbage i 2021 fortalte, at dette produkt ville komme i 2022, og vi har endnu ikke set det. Virksomheden fortalte, at den nye Nest Doorbell vil tilbyde kontinuerlig videooptagelse, når produktet parres med et Nest Aware-abonnement, hvilket er en væsentlig ændring i forhold til den nuværende Nest Doorbell.

Dette kommer vi sandsynligvis ikke til at se

Selvom Google ser ud til at annoncere en masse den 6. oktober, er der to enheder, som vi ikke forventer at se.

Først er der Google Pixel-tabletten, som virksomheden har teaset for, men specifikt har sagt, ikke vil lanceres før 2023, så der er stadig lidt ventetid dér.

Så er der Pixel Fold – Googles første foldbare smartphone. Rygter havde antydet, at vi ville se denne i slutningen af 2022, så det er ikke umuligt, at den dukker op den 6. oktober, men det ser ikke sandsynligt ud.

Vi havde forvente at have hørt meget mere om Pixel Fold på nuværende tidspunkt, hvis den reelt stod foran at skulle lanceres, så vi vil blive overraskede, hvis den præsenteres den 6. oktober – hvilket dermed betyder, at den sandsynligvis ikke lanceres i 2022, da Google formentlig ikke vil afvikle endnu en mobiltelefon-begivenhed før næste år.

Men generelt ved man aldrig - måske har Google holdt kortene helt tæt ind til kroppen, hvad angår deres foldbare mobiltelefon-flagskib, sådan at man dermed kan 'smide' en stor 'bombe'. Vi bliver snart klogere.

Til slut kan vi fortælle, at Google har inviteret til event i København den 6. oktober - altså på den samme dato som den, hvor Pixel-telefonerne bliver lanceret i resten af verden. Dermed bliver det samme efter alt at dømme også tilfældet hér. TechRadar deltager ved eventen, så vi skal nok holde dig opdateret.