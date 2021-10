Ericsson sagsøger Apple over 5G-patent

Ericsson har sagsøgt Apple i et forsøg på at overtale iPhone-producenten til at betale mere rimelige beløb for de involverede 5G-patenter.

Standards Essential Patents (SEP'er) er opfindelser, der har bidraget til branchestandarder, såsom 5G, og kan bruges af alle, forudsat at de betaler rimelig kompensation for dette privilegium. Disse priser kaldes FRAND eller Fair, Reasonable og Non-discriminatory.

Det betyder, at alle, der i nogen grad bruger SEP i deres produkt, betaler gebyrer til indehaveren af patentet. Nogle virksomheder med en stor portefølje af SEP'er har ofte gebyrlofter for at undgå juridiske tvister, hvilket ikke er ualmindeligt blandt større producenter.

Ericssons patent

For eksempel har Huawei et loft på $ 2,50 (ca. 16 DKK) og Nokia 3,57 $ (ca. 23 DKK) pr. Enhed.

Ericsson og Apple har tidligere afgjort juridiske tvister, måske mest mindeværdige i 2015, da tvisten resulterede i en syvårig aftale, der udløb i 2022.

Under denne tvist hævdede Apple, at virksomhedens enheder ikke krænkede Ericssons patenter, at patenterne ikke var signifikante, og at Ericssons gebyrkrav var for høje.

Mere specifikt mente Apple, at afgifterne skulle beregnes afhængigt af værdien af den komponent, der brugte teknologien i stedet for enhedens samlede værdi. Ifølge retssagen indgivet af Ericsson i Texas hævder Ericsson, at Apple stadig ønsker at bruge sin egen metode til at afgøre, hvilke individuelle patenter der er SEP, hvilke der er gyldige, og hvilke der er genstand for krænkelse.

Ifølge Ericsson er denne måde at se på det hele kun en måde at undgå at betale rimelig kompensation og helt ignorere den praksis, der normalt eksisterer mellem forskellige virksomheder.

En talsmand for Ericsson fortalte TechRadar Pro:

"Den 4. oktober 2021 anmodede Ericsson fra den amerikanske distriktsdomstol i East Texas District om, at de har overholdt deres forpligtelser vedrørende FRAND og alle andre love og regler i deres forhandlinger med Apple.

Vilkårene i Ericssons og Apples potentielle licens. "

"For førende teknologivirksomheder som Ericsson er det ekstremt vigtigt, at der betales rimeligt og passende vederlag for at dække de omfattende investeringer, der allerede er foretaget i udviklingen og udviklingen af de pågældende patenter. Dette er for at sikre fremtidig innovation og succes for åbne standarder."

"Dette er en igangværende sag, og Ericsson vil ikke komme med yderligere erklæringer om sagen på nuværende tidspunkt."

Apple har endnu ikke svaret på spørgsmål sendt af TechRadar Pro.