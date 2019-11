Discoverys streamingtjeneste Dplay Sport rykker ind hos 3

Teleselskabet 3 og Discovery Networks Danmark har indgået et nyt samarbejde, som giver 3's kunder mulighed for at købe adgang til streamingtjenesten Dplay Sport.

Som abonnent får man ikke alene adgang til live-streaming på alle Discoverys 11 kanaler, men også et bagkatalog af programmer fra blandt andet Eurosport 1 og 2, Kanal 4, Kanal 5, 6’eren, Canal 9, TLC og Discovery Channel.

Det betyder, at sportsfans kan læne sig tilbage og se eksempelvis udvalgte Superliga-kampe, Europa League og EM-kvalifikation, cykel- og motorsport, Grand Slam-tennis og OL i 2020.

Desuden er der mulighed for at se krimiprogrammer som 'Profil af en morder' og 'Forbrydelser der rystede Danmark' samt serier som 'Remee og Mathilde', 'Beauty bosserne' og 'Plastikkongerne' – og meget mere.

"Vores kunder streamer film, tv og sport i stor stil, både ude, hjemme, direkte på mobilen og via routere og wi-fi-signal. De har vænnet sig til friheden til selv at vælge, hvilke kanaler og programmer de vil bruge deres tid og penge på. Derfor er jeg rigtig glad for samarbejdet med Discovery Networks Danmark omkring Dplay Sport, som giver vores kunder endnu mere godt indhold at vælge imellem, uden at de skal binde sig til særlige mobilabonnementer," lyder det i en pressemeddelelse fra David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked.

Særlig intro-pris

Også hos Discovery – der er ved at komme sig oven på tv-krigen med YouSee – er man glade for det nye samarbejde:

"Vi har hele tiden fokus på at lande nye og innovative aftaler, så endnu flere danskere får adgang til vores 11 kanaler og store programunivers. Det er denne nye aftale med 3 et rigtig godt eksempel på. Aftaler som denne er nemlig med til at udbrede kendskabet til Dplay og øger tilgængeligheden til vores streamingtjeneste til endnu flere danskere," siger Christian Kemp, direktør hos Discovery Networks Danmark.

Fra i dag, den 18. november, og til den 31. december kan kunder hos 3, der samtidig er nye Dplay-kunder, få 30 dages gratis adgang til Dplay Sport samt de næste seks måneder til 99 kr. per måned. Derefter er det normalprisen på 179 kr. pr. måned, der gælder.