Dette er den nye Moto G7, og der er fire forskellige versioner

Motorola annoncerede i dag Moto G7 og den var ikke alene. Firmaet lancerer desuden Moto G7 Power , Moto G7 Play og Moto G7 Plus

Dette er det Chicago-baserede firmas budgettelefoner, og ligesom sidste års Moto G6 , går de efter at ligge i top på vores liste over de bedste lavpristelefoner i 2019. Det er derimod ikke garanteret og vi må vente med at se, om de imponerer os, når vi får dem testet ordentligt.

Det er desuden værd at nævne, at Moto G7 bliver 50 dollars dyrere end G6, ligesom Motorolas telefoner stadig får mere og mere konkurrence fra kinesiske producenter.

Her er hvad Motorola gør for at skille sig ud i 2019.

Moto G7 ligner en flagskibstelefon

Moto G7 ligner en dyrere flagskibstelefon takket være sin 6.2-tommer store Full HD+ skærm, som er proppet ind i en ganske kompakt ramme.

Her er en interessant ting ved den nye telefon: den har en større skærm en sidste års Moto G6 Plus med en 5.9-tomme skærm, men er alligevel en anelse mindre end denne.

Moto G7 Play, Moto G7 Power og Moto G7 | Image Credit: TechRadar

Hvordan er det muligt? Det dråbeformede kamerahak i toppen af skærmen minimerer den unødvendige sorte kant. Vil i have mere? Dual-linse kameraet og ny fotosoftware gør det til et overbevisende køb, hvis du kan undvære NFC, trådløs opladning og vandtæthed.

Moto G7 kommer til at koste 249.99 Euro – vi venter stadig på en officiel dansk pris.

Power, Play og Plus

Moto G7 Power og G7 Play sigter efter nogle ganske specifikke målgrupper, imens G7 Plus kun lanceres i ganske få lande ( og dermed en anden målgruppe).

G7 Power fokuserer med sint batteri på 5.000mAh primært på batterilevetid og Motorola hævder, at telefonen kan holde strøm i tre dage. Det er imponerende, hvis det paser. Den har også en skærm på 6.2 tommer, men kun HD+ opløsning, et større kamerahak i toppen og 3GB RAM i stedet for 4GB.

G7 Play bliver Motorolas billigste telefon i G-serien for 2019. Den indeholder samme Snapdragon 632-chipsæt og en fingeraftrykslæser på bagsiden, som de andre Moto-telefoner, men kun 2GB RAM og en mindre skærm på 5.7 tommer med HD+ opløsning. Der er sparede på ekstrafunktioner, hvilket får prisen ned omkring 199 dollars.

Moto G7 Plus ventes at komme til Europa i midten af februar. Den får seriens bedste kamera på 16MP. Den har desuden en TurboPower oplader på 27W og Snapdragon 636-chipsættet. Ligesom Moto G7 har den en skærm på 6.2 tommer og er dermed en tunet version af G7.

The Moto G7 Plus release date is March 1 in the UK, where it will set you back £269.

Motorola lancerer de fire telefoner samtidig og selvom det virker lidt overdrevent, for de som kun søger de bedste smartphones, appellerer modellerne til forskellige segmenter og publikum, som ikke vil betale de store sommer, som andre topmodeller koster.