Denne modulbaserede bærbare computer er både miljøvenlig og mere kraftfuld end en MacBook Pro

I en ny satsning på miljøvenlige bærbare computere, har medstifteren af Oculus VR nu annonceret planer om at skabe en ny type maskine, der kan skræddersys helt ned på detalje-niveau.

Den bærbare computer, der har fået det smarte navn Framework, bliver det første produkt fra et nyt forbrugerelektronikfirma. Grundlæggeren Nirav Patel ønsker at skabe enheder, der kontinuerligt kan skræddersys og opgraderes - ergo køber du bogstaveligt talt en ramme.

"Det meste forbrugerelektronik er designet til brug. Den langt bedste måde at reducere miljøbelastningen på elektronik, er at udvikle produkterne på en måde, der får dem til at vare længere. Ud over at muliggøre lang levetid fokuserer vi også på at forbedre bæredygtigheden gennem vores produkters livscyklus", skriver Patel i et blogindlæg.

Ingen forsinkelse

Rammemaskinen består af et chassis af aluminium, der skal veje mindre end 1,3 kg. Skærmen er 13,5 tommer, og det hele er kun 15,85 mm tykt, hvilket placerer den bærbare computer i godt selskab blandt de tyndeste.

I en mail sendt til TechRadar Pro siger en talsmand for virksomheden, at den bærbare computer bruger et specielt fremstillet hovedkort, som sikrer god ydeevne, samtidig med at enheden ikke bliver for stor.

Den bærbare computer vil i udgangspunktet blive tilgængelig med et antal forskellige Intel-processorer i den ellevte generation, og med købet kan du også få Wi-Fi 6E, op til 64 GB DDR4-RAM og 4 TB eller mere lagerplads via NVMe (PCIe 4.0 )-SSD-er.

Det virkelig interessante ved maskinen er dog DIY-aspektet, når det kommer til reparationer og opgraderinger. "Vores udvidelseskortsystem betyder, at du aldrig har brug for at adaptere, du kan vælge nøjagtigt, hvilke porte du vil have, og hvilken side af den bærbare computer, du vil have dem på", skriver Patel.

Den bærbare computer muliggør også udskiftning af hele hovedkortet, hvis du vil foretage større opgraderinger. Nyere komponenter vil være tilgængelige fra virksomheden. Ud over færdige modeller kan du også købe en såkaldt DIY-udgave, der kommer i dele. Uanset hvordan du vælger at købe maskinen, vil virksomheden "inkludere en skruetrækker i kassen, så du kan opgradere over tid", ifølge Patel.

Den bærbare computer forventes at blive lanceret i løbet af sommeren i år (2021), og emballagen skal kunne genbruges i sin helhed (den skal f.eks. ikke indeholde plast, der ikke kan genbruges), hvilket er i tråd med virksomhedens mål: at reducere den miljømæssige belastning i den moderne teknologi.