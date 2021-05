Clubhouse - nu på Android

Clubhouse var på et tidspunkt den app, som alle talte om, men Android-brugere har måtte væbne sig med tålmodighed. Det er nemlig lidt over et år siden, at Clubhouse blev lanceret til iOS-platformen – mens Android-brugere blev sat i venteposition.

Men nu er appen altså endelig klar til Android. Det oplyser Clubhouse på deres hjemmeside.

Selvom appen har været på markedet til iOS-enheder i over et år, så starter Android-brugere med en betatest.

Udrulningen sker gradvist, hvor USA er først for og efterfølgende bliver det de øvrige engelsktalende lande, som får adgang før resten af verden. Dermed skal danskere altså fortsat væbne sig med tålmodighed.

For at få adgang til Clubhouse er kravet fortsat en invitation. Du skal derfor kende nogen, som har adgang for at komme med i ”klubben”.

Clubhouse var det alle talte om tidligere i år. Konceptet var chatrum med temaer, hvor man altså kunne deltage og være med i ”diskussioner” – på lyd vel at mærke.

I starten af året var interessen for Clubhouse stor, men siden ser det ud til at have aftaget lidt igen.