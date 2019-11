Black Deal: Vild pris på Samsung The Frame Smart TV

Hvis du kan lide at se tv, men er mindre begejstret for at have en stor, sort plastikkasse midt i stuen, har vi en god nyhed til dig: I denne uge varmer Elgiganten op til Black Friday med et super godt tilbud på markedets nok mest diskrete tv.

Der er tale om 55 tommer-udgaven af Samsung The Frame Smart TV, som forhandleren har sat ned fra 12.999 kr. til 8.999 kr. Så du kan altså spare 31 procent på den stilfulde model, der lyder det fulde navn Samsung The Frame QE55LS03RAU (2019).

The Frame lever fint op til sit navn, da tv'et mest af alt ligner et indrammet kunstværk, når det ikke er i brug. Profilen er slank, rammen er helt smal – og desuden kommer tv'et med en Art mode-funktion, så du kan vælge hvilket kunstværk (blandt flere hundrede), du gerne vil have vist, når tv'et er slukket.

Samtidig er The Frame udstyret med One Invisible Connection-tilslutning, der kun bruger et enkelt optisk kabel fra skærmen til den tilhørende One Connect boks, hvor du kan tilslutte dine eksterne enheder. Det betyder, at du kan placere enhederne længere væk, for eksempel i en reol, hvor de ikke generer så meget i indretningen.

Sidst - men bestemt ikke mindst - byder The Frame på alle de tekniske finesser, du forventer at finde i et nyt tv fra Samsung: Tv'et har blandt andet QLED-skærm, 4K Ultra HD-opløsning, Quantum Processor til 4K opskalering samt HDMI Auto Detection og One Remote, hvilket betyder, at du kun har brug for Samsungs fjernbetjening, selv om du har tilsluttet flere eksterne enheder.

Hvis du vil vide mere om Samsung The Frame, eller ønsker at købe tv'et, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Tilbuddet gælder til og med søndag den 1. december, hvis lageret ikke slipper op forinden.