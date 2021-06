Apple Store har flere svindel-apps, end du måske tror

En ny undersøgelse har afsløret, at 18 af de 1.000 mest lukrative apps i Apple App Store har snydt iOS-brugere.

At folk bliver snydt af apps i (mere eller mindre spændende) onlinebutikker til software på telefoner er ikke noget nyt, men at sådanne ting vises i Apples appbutik er lidt mere bekymrende. Et af virksomhedens største salgsargumenter er, at iOS-økosystemet skal være sikkert, så det kan beskytte kunder mod usikre og falske apps.

Ifølge en undersøgelse foretaget af The Washington Post er falske apps imidlertid ikke særlig vanskelige at finde i App Store.

Baseret på tal fra markedsundersøgelsesfirmaet Appfigures skriver The Washington Post, at de falske apps på bedragerisk vis har rippet iOS-kunder for $ 48 millioner. En del af pengene skal også være havnet hos Apple, da iPhone-producenten tager op til 30% af udviklernes indtægter via App Store.

Svindel-apps til iOS

Rapporten afslørede, at app-producenter bruger falske kundeanmeldelser for at skubbe deres produkter op på hitlisterne, så brugerne bliver narret til at betale højere priser.

Washington Post hævder også, at de har opdaget klager fra brugere af flere VPN-tjenester, hvilket vidner om, at apps har inficeret deres enheder med vira og har installeret unødvendig software.

Listen over tvivlsomme apps inkluderer også en QR-kodelæser, der koster $ 4,99 om ugen, dette for en funktion, du allerede har i iPhone-kameraappen.

Derudover afslørede rapporten, at nogle apps forsøger at efterligne kendte mærker - såsom Amazon og Samsung - for at vildlede App Store-kunder.

I alt har The Washington Post fundet og rapporteret atten forskellige 'tvivlsomme' apps til Apple. To tredjedele af disse er nu fjernet fra App Store.

TechRadar Pro kontaktede Apple i håb om at finde ud af, om en intern undersøgelse har fundet sted, men virksomheden har i skrivende stund endnu ikke reageret.