Apple fjerner henvisninger til CSAM-scanning fra sin webside

For flere måneder siden kom Apple med den noget overraskende annoncering af planer om implementering af en ny funktion til fotoscanning, der skulle kunne afsløre misbrug af børn. Det skriver Mobil.nu

Der kom mange reaktioner på annonceringen, og til at begynde med forsvarede Apple beslutningen om den nye funktion.

De begyndte dog at trække forsvaret lidt tilbage og nu er alle henvisninger til funktionen fjernet fra deres webside. CSAM-scanninger blev nævnt på websiden frem til i slutningen af sidste uge, men at alt lader nu til at være væk.

Det betyder imidlertid ikke, at Apple er færdige med funktionen. Som 9to5Mac skriver, er det muligt, at Apple ganske enkelt har fjernet alle henvisninger, mens de går igennem hele konceptet for funktionen en gang til, så den falder mere i folks smag. Det er siden hen blevet bekræftet af Apple over for The Verge. Apple vil ikke droppe funktionen og den kommer i fremtiden engang.

Mange var bekymrede for CSAM-teknologiens implikationer. Apple ville nemlig bruge en 'hash' til at lede efter relevant data, og det gav en vis bekymring for, at teknologien kunne misbrugs af regeringer, der ville smugle andet data ind for at lede efter information og identificere minoritetsgrupper, politiske oppositionsmedlemmer, regimemodstandere med mere.

Om funktionen til slut havner i Apple telefoner i en anden form, må således vise sig.