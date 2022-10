Apple får sænket gigantbøde

Retten i Paris har sænket en bøde til Apple fra Frankrigs konkurrencemyndigheder, som oprindeligt lød på 1,1 milliarder euro i 2020 – svarende til 8,2 milliarder danske kroner.

Bøden er nu blevet sænket til 372 millioner euro i stedet – svarende til 2,8 milliarder kroner.

Det skriver Bloomberg ifølge Computerworld.

Det sker efter en appel fra Apple.

Tech-giganten meddeler, at man vil appellere yderligere for at få bøden reduceret til et rundt nul.

"Vi mener, at det bør omstødes fuldt ud," hedder det i en erklæring fra Apple ifølge Bloomberg.

Det franske agentur, Autorite de la concurrence, som har udstedt bøden, overvejer nu også at indgive sin egen appel for at opretholde bøden, skriver Computerworld.

"Vi vil gerne bekræfte vores ønske om at garantere den afskrækkende karakter af vores sanktioner, især når det vedrører markedsaktører af den kaliber som Silicon Valley-firmaer," sagde Virginie Guin, en embedsmand hos Autorite ifølge mediet.