Apple Far Out september-event: tidspunkt, detaljer og hvordan du kan se det

Apples næste store event er er i skrivende stund kun en dag væk, da virksomheden onsdag den 7. september afholder sin 'Far Out'-event, hvor vi forventer at se iPhone 14 (opens in new tab)-linjen, Apple Watch 8 (opens in new tab) og sandsynligvis mange andre nye produkter.

Ja, det bliver et overflødighedshorn af nye enheder, plus vigtige softwareopdateringer, Tim Cook fortæller om Apples bedrifter (også hvor mange penge de har betalt udviklere gennem årene) og generelle opdateringer om, hvor Apple er i forhold til ting som miljøspørgsmål, i løbet af de cirka 90 minutte, eventen forventes at vare.

Men hvordan kan du se Apple Far Out-eventen, og hvornår starter den... og hvad kan du egentlig forvente at se?

Fra smartphones til wearables og mere, forventes det at blive et tætpakket show, så læs videre for at få al den information, du har brug for, for at sikre, at du ikke går glip af noget.

Hvad tid starter Apples Far Out event

Apples Far Out-event starter i morgen kl. 19.00 dansk tid (kl. 10.00 i Californien).

Så det er et ret godt tidspunkt for danskere - lige efter aftensmaden. En form for dessert?

Eventen vil sandsynligvis vare mellem en og to timer (og da vi forventer at se op til otte nye enheder, vil det helt sikkert være meget tæt på de fulde to timer).

Så sørg for, at du har sat dig godt til rette med nogle gode snacks og noget godt til ganen... og send en varm tanke til dem, skal liveblogge eller hurtigt skrive artikler om hele oplevelsen.

Efterfølgeren til iPhone 13 er her næsten (Image credit: TechRadar)

Sådan ser du Apples Far Out september-event

I disse dage er Apples events nemme at se live, og Apple Far Out-event er ingen undtagelse. Den enkleste metode er bare at gå til YouTube, hvor Apple vil livestreame showet.

det er ret praktisk, at YouTubes livestream-side (opens in new tab) allerede er oppe, så du kan indstille en påmindelse på siden eller bare oprette et bogmærke til denb.

For at gøre tingene endnu nemmere kan du se eventen via den indlejrede YouTube-video nedenfor, så du ikke engang behøver at forlade denne side.

Du vil også kunne se eventen på Apples hjemmeside (opens in new tab), som også allerede har oprettet en side til eventen , eller fra Apple TV-appen – som ikke har en side oppe endnu – eller på Apple Developer (opens in new tab)-appen, som vi vil sige er den mest nichemæssige måde at tune ind på.

Og husk, i modsætning til tidligere år, er dette ikke en begivenhed, der kun er låst til dem på en Apple-enhed med Safari-browseren - den er åben for alle nu, så der er ingen grund til ikke at se den.

Hvad kan du forvente ved Apples Far Out-event i september

Vi forventer at se en masse til Apples Far Out-event, men iPhone 14-serien er helt sikkert stjernen i showet. Dette menes at omfatte ikke kun selve iPhone 14, men også en iPhone 14 Pro, en iPhone 14 Pro Max (opens in new tab) og – nyt i år – en iPhone 14 Max (opens in new tab) eller iPhone 14 Plus.

Den sidste model siges at være en standard iPhone 14, men med en større 6,7-tommer skærm, og menes at komme i stedet for en iPhone 14 mini.

De fleste af opgraderingerne vil angiveligt være begrænset til Pro-modellerne, med rygter om et nyt 48 MP hovedkamera, en udskæring i skærmen frem for et hak, et forbedret ultravidvinkel-kamera og et mere kraftfuldt chipsæt. Enten får de fleste eller alle iPhone 14-modeller et større batteri end deres forgængere.

Vi forventer også at se Apple Watch 8, Apple Watch SE 2 og et Apple Watch Pro. Lækager tyder på, at SE 2 muligvis får et nyt chipsæt og ikke meget andet, mens Apple Watch 8 muligvis også får nogle nye funktioner med bl.a. en kropstemperatursensor.

Apple Watch 7 bliver ikke topmodellen længe (Image credit: TechRadar)

Apple Watch Pro får muligvis de samme funktioner som Apple Watch 8, men dog med en større skærm og batteri sammen med en mere robust og premium-model, inklusive et titanium-cover. Dette forventes at komme til en meget høj pris, hvilket sammen med en sandsynligvis omfangsrig konstruktion kan gøre det til et lidt af et nicheprodukt.

Det er dog ikke alt, da Apple ifølge nogle kilder også vil afsløre AirPods Pro 2 (opens in new tab), komplet med forbedret aktiv støjreduktion og muligvis højopløselig lydunderstøttelse, men sandsynligvis ikke meget ændring af designet fra de originale AirPods Pro (opens in new tab).

Det er ikke umuligt, at andre ting også vil blive annonceret, såsom HomePod 2 eller AirPods 4, men de ser i øjeblikket mindre langt mindre sandsynlige ud. Hvis der skulle komme noget i HomePod-verdenen, ville det sandsynligvis være en ny HomePod mini, da den har vist sig at være mere populær, ser det ud til.

Ud over hardware, vil vi sandsynligvis også se iOS 16 blive lanceret i færdig form (komplet med den altid-på-skærm, der kommer til atfindes i hele iPhone 14 Pro-serien) - selvom iPadOS 16 (opens in new tab) er bekræftet at lande lidt senere.

Hvad vi sandsynligvis ikke ser ved Apples Far Out-event

(Image credit: Future)

Selvom der forventes meget af Apples Far Out-event, er der også nogle højprofilerede enheder, som vi ikke forventer at se.

De vigtigste blandt disse er nye iPads, på trods af at en iPad Pro (2022) og ny iPad (2022) sandsynligvis vil lande snart.

Det er fordi lækager i øjeblikket tyder på, at disse vil lande ved en separat event i oktober - hvilket kunne give mening, da onsdagens lancering allerede lyder potentielt overfyldt. Så mellem disse to lanceringer kan det være et par meget travle måneder for Apple.

Disse iPads kan lande sammen med en ny Mac Mini (opens in new tab), ny Mac Pro (opens in new tab) og en ny MacBook Pro, hvis Mark Gurman – en journalist og lækker med en stor track record for Apple-information – har ret (opens in new tab).

Vi vil sandsynligvis ikke se lanceringen af det længe rygtede Apple VR-headset ved nogen af begivenhederne - da 2023 i øjeblikket ser mere sandsynligt ud, selvom man aldrig ved, hvad der bliver røbet.

Andre enheder som den næste iPad mini og iPhone SE 4 vil sandsynligvis heller ikke lande før 2023, eller potentielt endnu senere i tilfældet med SE 4.