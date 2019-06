Apple dropper dansk datacenter

Det vakte lokal glæde og stolthed, da Apple i juli 2017 afslørede planerne om at bygge et kæmpe datacenter på en 285 hektar stor grund ved Kassø uden for Aabenraa.

Men siden er der imidlertid ikke sket meget på byggegrunden – og nu har Apple så meddelt Aabenraa Kommune, at planerne om at etablere et datacenter i det sønderjyske er skrottet.

Techgiganten har over for kommunen givet udtryk for, at der "udelukkende er tale om en forretningsbeslutning, hvor man ønsker at koncentrere sig om sit datacenterbyggeri i Viborg," som det hedder i en pressemeddelelse fra Aabenraa Kommune.

Satser på Viborg

"Det kommer fuldstændigt uventet for os, at Apple i dag (tirsdag, red.) på et telefonmøde orienterer os om, at man ønsker at afhænde sin byggegrund. Aabenraa Kommune har arbejdet med Apple i lang tid for at skabe grobund for et af verdens største datacentre," udtaler kommunens direktør for Kultur, Miljø & Erhverv, Stig Werner Isaksen, og fortsætter:

"Det er dog samtidig min opfattelse, fra min samtale med Apple i dag, at der tale om en overordnet strategisk forretningsbeslutning truffet i USA, og at beslutningen er truffet helt uafhængigt af forhold i Aabenraa Kommune. Der har både i dag og hidtil været megen ros af lokale samarbejdspartnere og Aabenraa Kommune fra Apples side," siger direktør Stig Isaksen.

I stedet ønsker Apple at udvide deres kommende datacenter ved Foulum øst for Viborg, hvor byggeriet er godt på vej.

Det har tidligere forlydt, at it-selskabets datacenter nær Viborg skulle være klar til at slå dørene op i år, men om det kommer til at holde stik, må tiden vise.