Apple bruger flere genbrugsprodukter end nogensinde før - også guld

Apple er begyndt at bruge flere og flere genbrugsmaterialer og ædle metaller i iPhone, Mac og andre enheder som en del af sine bestræbelser på at reducere miljøpåvirkningen af sine produkter.

Virksomheden har for første gang introduceret certificeret genbrugsguld i sin forsyningskæde og har fordoblet brugen af genanvendt wolfram, sjældne jordarter og kobolt.

Sidste år var næsten 20% af alt materiale, som blev brugt i Apples produkter, genbrugsmateriale, og mængden af plastik brugt i emballagen er faldet til kun 4%.

Genbrug af iPhone

Apple planlægger at opnå CO2-neutralitet i 2030 og bruger allerede nu rene energikilder til at drive sine globale faciliteter. Virksomheden har også planer om at udvikle produkter med lavt kulstofindhold, indføre genbrugsinitiativer og reducere sit eget elbehov.

Det betyder, at hver eneste solgte iPhone, iPad eller Apple-enhed vil have nul klimapåvirkning inden for et årti.

"Mennesker over hele verden samles og fejrer Jordens Dag, og vi gør store fremskridt med at arbejde på at adressere klimakrisen og en dag fremstille vores produkter uden at tage noget fra jorden," sagde Lisa Jackson, som er Apples vicedirektør for miljø, politik og sociale initiativer.

"Vores hurtige innovationshastighed hjælper allerede vores team med at bruge nutidens produkter til at bygge fremtidens, og efterhånden som vores globale forsyningskæde går over til ren strøm, kortlægger vi en rute, som andre virksomheder kan følge."

For at reducere behovet for at finde disse ædelmetaller i naturen har Apple gjort sine enheder nemmere at reparere og istandsætte, så de kan genbruges. Derudover har virksomheden investeret i teknologi til at udvinde elementer fra enheder, der nærmer sig slutningen af deres brugbare levetid.

Virksomhedens ”Daisy”-robot kan skille 12 forskellige iPhone-modeller ad, mens ”Dave”-robotten demonterer Taptic-motorer for at genvinde magneter, wolfram og stål. Den nyeste tilføjelse er ”Taz”, som adskiller magneter fra lydmoduler og udvinder metaller.

Apple siger, at deres robotter kan udvinde den samme mængde guld og kobber fra et metrisk ton komponenter som fra 2.000 tons udvundet sten.

For nyligt brugte Apple det første industrielt producerede kulfrit aluminium til at bygge iPhone SE. Aluminiumet blev fremstillet ved hjælp af en ny smeltningsproces skabt ved hjælp af midler fra Apples 4,7 milliarder dollars Green Bond-investeringer i lav-kulstof- og genbrugsteknologier.