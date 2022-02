Apple pønser på en foldbar Mac

Der verserer rygter om, at Apple har planer om en foldbar iPhone. Udover disse foldbare rygter hævder Ross Young, CEO hos Display Supply Chain Consultants (DSCC) nu, at Apple også kan være i gang med at undersøge mulighederne for en all-display MacBook, der også kan blive foldbar. Det skriver mobil.nu

Hvis Young har ret i sine forudanelser, er heller ikke denne enhed en, vi kommer til at stifte bekendtskab med lige med det samme. Det hedder sig, at vi kommer til at vente til mindst 2025, måske endda til 2026 eller 2027, før en foldbar Mac havner på hylderne, skriver mobil.nu

Ifølge rygtet skal enheden have en foldbar skærm, der også har et tastatur direkte på skærmen, som man kan bruge i stedet for et fysisk tastatur. Foretrækker man et eksternt, fysisk tastatur, understøtter computeren et sådant.

At enheden er all-display gør, at den også kan bruges som sekundær skærm, hvis man af og til har brug for sådan en. Det fortæller mobil.nu