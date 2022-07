Amazon skiller sig af med 99.000 ansatte

Amazon klarer skærene i en tid, hvor både tech-gigantens top- og bundlinje synes ellers at være truede, efter at lempede corona-restriktioner, inflation og mørke skyer begyndte at trække over den globale økonomi.

Alt dette har dog ikke forhindret Amazon i regnskab for 2. kvartal 2022 at fortsætte sin omsætningsvækst med omkring syv procent og endda overgå forventningerne med et par procent ved at skabe 121 milliarder dollar på toplinjen.

Også Amazons web services og annonce-forretningen er i vækst, og bidrager med henholdsvis 19,7 og 8,8 milliarder til omsætningen. Det skriver Computerworld.

Selskabet indtjening er derimod i det røde felt og lander på minus 2,0 milliarder, hvilket selskabets administrerende direktør Andy Jassy forventer vil bedres i den kommende tid.

”Til trods for inflationært pres fra stigende brændstof-, energi- og transportpriser, er vi i færd med at justere vores kontrollerbare omkostninger, som vi henviste til sidste kvartal, særligt ved at øge produktiviteten i vores logistiske afdeling,” forklarer Amazon-chefen ifølge Computerworld.

I det ligger selskabets store stabsreduktion, som over kvartalet er blevet 99.000 medarbejdere fattigere. Selskabets beskæftiger nu 1,52 millioner ansatte.

Selskabets underskud er blevet skærpet af nedskrivninger for 3,9 milliarder dollar investeringer i elbils-producenten Rivian, som siden starten på året har betydet tab for 11,5 milliarder dollar for tech-giganten.