3 er klar med eSIM til iPad

Teleselskabet 3 har meddelt, at de som første udbyder i Danmark åbner for bestilling af eSIM til de fire nyere iPad-modeller, der understøtter teknologien.

Så ejer du en iPad Pro 11.0, iPad Pro 12.9 (3. generation), iPad Air 10.5 eller iPad mini 7.9 (5. generation), har du nu mulighed for at få mobilforbindelse via eSIM.

eSIM er et elektronisk SIM-kort – en lille chip – som permanent er indlejret i enheden og aktiveres via en QR-kode. Teknologien overflødiggør dermed de lidt bøvlede fysiske SIM-kort, som ifølge 3 da også er på vej ud i kulden.

"Der er der ingen tvivl om, at vi på sigt kommer til at bevæge os helt væk fra det fysiske SIM-kort. Det er vigtigt for os, at vi kan tilbyde vores kunder den nyeste teknologi, og derfor er det afgørende, at vi følger med udviklingen," siger David Elsass, der er direktør for privatmarkedet hos 3, i en pressemeddelelse.

I front herhjemme

I maj sidste år lancerede teleselskabet som den første operatør herhjemme Apple Watch 3 med eSIM (og siden er Apple Watch 4 også kommet til). Den følgende december fulgte 3 så op med at introducere eSIM til iPhone XS, iPhone XS Max samt iPhone XR.

Siden da har knap 8 % af selskabets kunder, som har de pågældende mobiler, brugt et eSIM til at aktivere dem på 3's netværk, hvilket glæder David Elsass.

"Vores kunder er kendt som first-movers i den digitale verden, og nu kan vi se, at det også gælder på eSIM. En stor del af vores kunder, der har aktiveret eSIM på iPhone, bruger Dual SIM-funktionen, så de slipper for at rende rundt med to telefoner på sig. Det er brugervenlighed, man virkelig kan mærke i hverdagen," mener direktøren.

3 har klart en ambition om at være i front, når det handler om eSIM og er lige nu det eneste danske teleselskab, der tilbyder eSIM til iPad, iPhone og Apple Watch.

Telia har dog for nylig meldt ud, at de nu også kan levere Apple Watch 4 med eSIM, mens Telenor forventer at kunne tilbyde det samme inden for overskuelig fremtid.