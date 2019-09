3 booster det mobile bredbånd

Rigtigt mange danskere får i disse tider tilbud om nye, lynhurtige bredbåndsforbindelser. Fiberselskaber har meldt sig på banen med løfter om forbindelser på op til 1 Gbit/s, men det er dog oftest i de store byer, at disse løfter kan indfries.

Men mindre kan måske også gøre det. Det mener i hvert fald teleselskabet 3, der nu lancerer en helt ny løsning til mobilt bredbånd. Den nye internetløsning er todelt og består af en udendørs antenne og en indendørs router, og begge komponenter er optimeret til at få det bedste ud af den tilstedeværende 4G-forbindelse.

"Det er langt fra alle danskere, som har nem adgang til fibernet eller coax-kabler, og for dem kan mobilt bredbånd være det eneste gode og prisvenlige alternativ til en lunken kobberforbindelse. Men mange tøver med at prøve det, fordi de bor i områder, hvor vi har været begrænset af manglende mulighed for at opsætte mobilmaster, eller fordi deres hjem er bygget af materialer som beton, som blokerer for signalet," siger David Elsass, der er direktør for 3's privatmarked, og fortsætter:

"Det synes vi selvfølgelig er en skam. Derfor introducerer vi nu et produkt, som kan gøre mobilt bredbånd til et reelt alternativ for endnu flere danskere."

Mange er skeptiske

Udfordringen for mange, der ønsker en mobil bredbåndsløsning, er, at man ofte ligger for langt væk fra en telemast. Men ifølge 3 er det muligt at fange 3's 4G netværk i en afstand på op til 8 kilometer med kombinationen af en lille 360 graders udendørsantenne og den tilhørende Huawei B2368 router.

3 oplyser, at teleselskabets netværk dækker 98 procent af befolkningen med 4G, der har en gennemsnitlig hastighed på 40 Mbit/s. Det er selvfølgelig langt fra de hundredvis af Mbit/s, som man kan få hos fiberselskaberne, men til gengæld slipper man for installation og kablede forbindelser.

"Det er ikke nogen hemmelighed, at mange er skeptiske over for mobilt bredbånd. De lynhurtige forbindelser bliver markedsført som et must for den gennemsnitlige familie, men vores research og erfaringer viser, at langt de fleste husstande fint kan få dækket deres internetbehov med mobilt bredbånd. Derfor vil vi selvfølgelig gerne gøre det tilgængeligt for endnu flere," fortæller David Elsass.

Den nye todelte internetløsning kræver selvfølgelig abonnement hos 3 samt køb af udendørsantenne og Huaweis B2368 router. Kontantprisen på sidstnævnte er 1.320 kr., mens abonnementet 'Internet til hjemmet' koster 230 kr. om måneden for 1 TB data. Der er gratis oprettelse til og med den 22. september 2019.