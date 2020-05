Stort prisdrop på Philips The One 65"

Hvis du har gået og drømt om at eje et lækkert TV med Ambilight fra Philips, vil det sikkert glæde dig, at du nu kan købe dig ét uden at skulle grave voldsomt dybt i lommerne.

For lige nu har HiFi Klubben et glimrende tilbud på det 65 tommer store Philips The One (65PUS7304), som er sat ned med 29 procent. Det betyder, at 4K LED-TV'et kan blive dit 4.999 kr., hvis du slår til, mens tilbuddet kører. Og det bør du i givet fald nok gøre hurtigt, da det ikke fremgår, hvor længe tilbudsprisen gælder.

Dette smart TV fra Philips' Performance-serie har meget at prale af: Foruden en klar og detaljerig HDR- billedkvalitet, drevet af producentens P5 Perfect Picture Engine, understøtter TV'et blandt andet Dolby Vision og Dolby Atmos, ligesom det har indbygget Chromecast-funktion samt pause- og optagefunktion via USB.

En af de mere spektakulære features er det 3-sidede Ambilight-system, som i realtid belyser væggen bag TV'et med farver fra det, der bliver vist på skærmen. Er det er lige lovligt meget af et lysshow for dig, kan funktionen naturligvis frakobles.

Hvis du vil vide mere om Philips The One, eller ønsker at købe TV'et, kan du klikke dig direkte videre til forhandlerens produktside via linket i tilbuddet ovenfor.

Det fremgår ikke, hvor længe tilbuddet gælder, eller hvor mange styk HiFi Klubben har på lager, så det er nok smart at slå til rimeligt hurtigt.