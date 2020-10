Spar 69% på en af de bedste VPN-tjenester og få gratis lagring i skyen

Det er ikke overraskende, at salget af VPN -tjenester er vokset eksplosivt over de sidste par måneder. Nu hvor mange af os er fanget og må arbejde hjemmefra (eller har behov for underholdning), er det vigtigt at huske på sikkerheden.

Heldigvis skorter det ikke på gode VPN-tilbud, som kan give dig mere tryghed på nettet, uden at det behøver koste en formue. En af vores favoritter - IPVanish – har netop nu et godt tilbud.

Skriv dig op til IPVanish nu og få deres gode VPN-beskyttelse og 250GB sikker lagerplads i skyen for hvad der svarer til 3,70 dollars om måneden.

Når det kommer til VPN-tjenester, rangerer vi IPVanish meget højt – udbyderen har kundesupport døgnet rundt, kan fjerne blokering på Netflix og Amazon Prime Video, gemmer ikke log-filer, har ubegrænset båndbredde, en god Windows kill switch og mulighed for 10 samtidige forbindelser.

Oven i hatten giver skytjenesten SugarSync dig 250GB sikker data. Herved er dine billeder, videoer og dokumenter gemt sikkert væk fra nysgerrige blikke.

Du vil med andre ord være dækket ind hvad angår VPN og lagerplads – men kun hvis du benytter dig af dette tilbud, som udløber d. 26 maj.

Er du stadig i tvivl om dette er noget for dig? Scroll videre for at se hvad tilbuddet indeholder, og læs eventuelt vores liste med De bedste VPN-løsninger i 2020.

Tidsbegrænset tilbud på VPN fra IPVanish:

(Image credit: IPVanish)

Hvor god er IPVanish?

Udover en rimelig pris og muligheden for at fjerne blokeringen på Netflix, har du også mulighed for at få pengene tilbage i 30 dage, samt tilgå servere i over 75 lande. Hastighederne er gode, så du skal ikke bekymre dig om at din VPN sløver forbindelsen. Uanset om du er ude efter privatliv eller bare vil kunne streame indhold fra hele verden, er der god grund til at købe en VPN, og IPVanish er et rigtig godt valg.

