Julegaver: Her er 9 af årets mest spændende gaver

Julegaver er en tilbagevendende udfordring hver år: Hvilke gaver skal man give? Det kan være svært at ramme helt rigtigt, hvis man ikke har en ønskeliste at gå efter. Heldigvis ved vi her på TechRadar lidt om, hvilke gaver, der begejstrer modtageren. Og dem har vi fundet her. Der er noget til alle køn, aldre og i alle prisklasser.

Den smarte julegave: Det stemmestyrede hjem

Stemmestyring er ikke længere kun noget, der lever i science fiction fra 80’erne. Det er her i allerhøjeste grad, og bliver bedre hele tiden. Det er tilmed til en pris, hvor alle kan være med.

Globalt set findes der tre giganter på markedet for stemmestyring: Apple, Amazon og Google. Apple kalder sin stemmestyring Siri, Amazons hedder Alexa og Googles går under navnet Assistant. Amazons bud på stemmestyring er endnu ikke kommet på dansk, så det går vi ikke mere i dybden med her. Apples Siri forstår dansk og kan svare på dansk, men udvalget af enheder, det kan bruges på er stærkt begrænset.

Derfor sidder Google Assistant tungt på markedet for stemmestyring herhjemme.

Helt grundlæggende virker det ved, at du giver stemmekommandoer til en enhed med Google Assistant (f.eks. en mobiltelefon eller en højtaler). Assistenten forstår kommandoen, og udfører den for dig. Eksempelvis kan du bede om at få spillet musik af en bestemt kunstner, få tilføjet noget til indkøbslisten eller få svar på, hvor langt der er fra Padborg til Paris.

Hvad angår højtalere, har Google sendt en ny generation på gaden i år kaldet Nest Audio. De har et andet design, mere bas og højere lydstyrke ifht. tidligere modeller. Hvis budgettet rækker til det, er det den bedste Google-højtaler på markedet lige nu.

Hvis det skal være lidt billigere, kan du med stor fordel vælge den oprindelige Google-højtaler, kaldet Google Home Mini. Selve højtaleren er i sig selv ikke lige så god som den nye model ovenfor, men den indbyggede assistent er den samme.

Med en Google Assistant-enhed kan man stemmestyre en lang række andre enheder som stikkontakter og pærer som nedenstående:

Julegaven til gameren: Spillekonsol

Her vil det være mest naturligt at fremhæve de to helt nye konsoller PS5 og Xbox Series. Og det gør vi meget gerne for begge er fremragende konsoller. De kommer helt sikkert til at sætte nye standarder for, hvad en spillekonsol kan. Problemet i den her sammenhæng er bare, at de har været så ekstremt populære ved forudbestillingerne. Så du skal være mere end almindeligt heldig for at få fat på en op til jul.

Derimod er det ingen problemer at få fat på den ældre generation af de to konsoller. De falder endda i pris, fordi der er kommet nyere modeller på markedet.

Julegaven til hele familien: Disney+

Du kender selvfølgelig allerede streamingtjenester som Netflix, TV 2 Play og Viaplay. Men hvis det endnu ikke er alle, du kender, der har et Disney+-abonnement er det på tide! Det giver adgang til både nye og gamle Disney-klassikere, Marvels superhelteunivers, blændende naturfilm fra National Geographic, animationsfilm fra Pixar, alle sæsoner af The Simpsons og meget, meget mere - ikke mindst den anmelderroste, prisvinder The Mandalorian.

Og så er prisen svær at slå. Kun 59 kr. om måneden eller 589 kr. for et år.

Julegaven til smartphone-folket

(Image credit: Samsung)

Godt nok er det næsten et år siden Samsung Galaxy S20 kom på gaden Men det er stadig én af de bedste Android-mobiler på markedet: En fantastisk skærm og et godt kamera, for bare at nævne nogle få højdepunkter.

Er modtageren mere til iPhone, er den helt nye iPhone 12 mini bestemt en overvejelse værd: en kræftfuld iPhone i en kompakt størrelse og til en relativt billig pris.