Black Friday 2021: De bedste kamera-tilbud

Black Friday er som regel en god mulighed for at få et nyt kamera, uanset om du leder efter et systemkamera eller et GoPro. Men hvornår kommer årets bedste Black Friday-tilbud på kameraer, og hvad kan du forvente? Vores guide har alt, hvad du skal vide.

Black Friday 2021 ligger den 26. november, men vi forventer at se flere og flere prisnedsættelser fra nu og frem til selve dagen - nogle forhandlere har allerede tidlige Black Friday-tilbud på kameraer. Dem finder du naturligvis herunder.

Årets bedste rabatter kommer først, når vi er tættere på Black Friday. Den globale chipmangel påvirker dog fremstillingen, hvilket har fået virksomheder som Sony til at advare om forsinkelser for ældre modeller, såsom Sony A6400 og Sony A6100, i nogle lande. Det er stadig uklart, hvordan dette vil påvirke dette års Black Friday-tilbud på kameraer.

Vi opdaterer denne artikel regelmæssigt, og så snart der er flere Black Friday-tilbud på kameraer, så du ikke går glip af noget.

Leder du efter noget at se og redigere dine billeder på? Se dette års Black Friday-tilbud på bærbare computere.

Dagens bedste tilbud på kameraer

Vil du slå til og købe dit næste kamera nu, så du slipper for at leveringskaos under Black Friday? Der er allerede en række gode tilbud nedenfor.

Du kan også vente, for de største prisnedsættelser kommer normalt under selve Black Friday-udsalget. Uanset om du slår til nu eller venter, så kan det betale sig at være forberedt, så du er klar til at slå til, når det rigtige tilbud dukker op.

Black Friday-tilbud på kameraer: Ofte stillede spørgsmål

Hvornår begynder dette års Black Friday-tilbud på kameraer? Black Friday finder sted den 26. november, men vi tror som nævnt, at årets Black Friday-udsalg på kameraer går i gang lidt tidligere i år. Det, der før var én stor udsalgsdag, er i de seneste år blevet spredt ud over en længere periode, så der nu både er udslagsstemning og gode tilbud før, under og endda også efter Black Friday. Så der vil løbende være tilbud, og det tager heldigvis noget af det stressende ud af Black Friday-ræset. Udsalget fortsætter i øvrigt i form af Cyber Monday, tre dage efter Black Friday, og så er der jo også det store januar-udsalg, der nu er rykket frem i mellemdagene mellem jul og nytår. Så selv om du skulle gå glip af drømmekameraet, så kommer der altså flere udsalg.

Hvilke kameraer får rabat under Black Friday 2021?

Det er nærmest umuligt at sige, hvilke kameraer der får de største rabatter under Black Friday, men vi kan lave nogle kvalificerede gæt baseret på sidste års udsalg – og give vores bud på hvilke modeller, der kommer på udsalg i år.

Sidste års største fund var spejlløse kameraer i middelklassen, såsom Nikon Z50, Canon EOS M50 og Fujifilm X-T200. I betragtning af at EOS M50 har fået en efterfølger i EOS M50 Mark II, kan den sagtens også dukke op igen på dette års Black Friday-udsalg. Hold også øje med Olympus OM-D E-M10 Mark IV og Mark III.

Leder du efter et billigt actionkamera, er der normalt gode priser på ældre GoPro-modeller under Black Friday. Mange gange kan du finde pakkepriser, der også giver dig ekstra tilbehør, såsom stativer eller batterier. Hvis du vil have en lidt nyere GoPro med 4K-video til en forholdsvis lav pris, så tjek GoPro Hero 7 Silver ud.

(Image credit: Future)

Længere nede i prisskalaen finder vi instant-kameraer. Forvent at se noget rabat på disse kameraer, der også fungerer fint som julegaver. Selv nyere modeller som Fujifilm Instax Mini 11 var til at få fingre i til rekordlave priser under sidste års udsalg.

Men hvordan ser det ud i den anden ende af prisskalaen og for markedets (normalt) dyreste kameraer? Sidste år så vi prisen på nogle kameraer, såsom Fujifilm GFX 50R, reduceret med næsten 8.000 kroner på nogle markeder. Derudover var der tilbud på linser, der sparede dig for tusindvis af kroner.

Der var også rabat på systemkameraer som Canon EOS Rebel T6 / EOS 1300D og kompakte kameraer som Sony ZV-1 og Sonys forrygende RX100-serie.

Hvis du har brug for et rejsekamera, er ældre versioner af sidstnævnte (RX100 Mark III eller IV) normalt til at komme i nærheden af under Black Friday.

Er Black Friday det bedste tidspunkt at købe et kamera på? Black Friday er en fantastisk mulighed for at købe et kamera, men tilbuddene er ikke altid så gode, som de ser ud til. Det er her, vi kommer ind i billedet. I nogle tilfælde hæver detailhandlere prisen på kameraer forud for Black Friday for at få det til at se ud som om rabatterne på Black Friday er gigantiske. Vi er lettere at overtale til at købe, hvis vi tror rabatten er større. Du kan stadig få varen til en virkelig lav pris, men det er ikke så stort et kup, som det måske ser ud til. Det er noget flere medier og forbrugere er blevet opmærksomme på, og som der bliver holdt øje med, så den praksis - som rigtig mange af virksomhederne har brugt - er heldigvis på retur. De største rabatter kommer som regel i form af pakkepriser på kameraer og objektiver eller på ældre modeller, der er på vej væk fra butikkernes sortiment. I betragtning af den voksende popularitet af spejlløse kameraer, kan det være på tide at købe et DSLR-kamera. Det er ikke længere det nyeste produkt på markedet, men der er stadig tale om fremragende kameraer, der leverer både funktioner og kvalitet, der vil være rigeligt til de fleste fotografer. I denne artikel finder holder vi løbende øje med årets bedste Black Friday-tilbud på kameraer. Vi opdaterer den løbende, så bogmærk siden, så du hele tiden har et godt overblik over de mest aktuelle kamera-tilbud.

(Image credit: Future)

Tips til at købe et kamera under Black Friday

Hvor kan jeg finde årets bedste Black Friday-tilbud på kameraer? Du finder årets bedste Black Friday tilbud på kameraer i denne artikel, så gem siden for at holde øje med de største rabatter. Hvis du have fornemmelse af udbuddet og de aktuelle priser, så tjek nogle af forhandlerne nedenfor.

Hvordan finder jeg årets bedste Black Friday-tilbud på kameraer? Du finder selvfølgelig årets bedste Black Friday tilbud på kameraer her på siden. Vi inkluderer de bedste fund fra forskellige forhandlere, så snart de dukker op helt frem til og med Black Friday. Den globale chipmangel betyder, at der kan være lange ventetider, når du køber forbrugerelektronik under årets udsalg. Vi anbefaler, at du beslutter dig for, hvad du skal bruge så tidligt som muligt. På den måde er du klar til at slå til, når det gode tilbud dukker op, hvilket minimerer eventuelle ventetider. Du kan læse vores artikler om de bedste systemkameraer og bedste digitale kameraer, så du kan finde det helt rigtige kamera.

Kameraer på tilbud lige nu

Olympus PEN E-PL10 + ED 14-42mm F3.5-F5.6 EZ | Olympus PEN E-PL10 + ED 14-42mm F3.5-F5.6 EZ | 4889:- 2444,50:- | Power

Et af de mindste systemkameraer på markedet. Men du får masser af funktioner og 31 filtre, der kan pifte dine fotos op. Til halv pris er det allerede nu et godt køb.

Panasonic Lumix DC-S1R + 24-105mm | Panasonic Lumix DC-S1R + 24-105mm | 30.995:- 29.995:- | Kamerahuset

Et af de mindste systemkameraer på markedet. Men du får masser af funktioner og 31 filtre, der kan pifte dine fotos op. Til halv pris er det allerede nu et godt køb.

3 kameraer du bør holde med

Kameraerne her er ikke på tilbud endnu. Men der er tale om gode kameraer inden for deres prisklasse, så hvis prisen falder, kan du måske gøre en god handel. Vi holder øje og fylder løbende gode tilbud på listen her frem til Black Friday.

Fujifilm X-T4 (Image credit: Future)

Fujifilm X-T4: 14.489 kr hos ComputerSalg Fujifilm X-T4: 14.489 kr hos ComputerSalg

Et kamera der egner sig til de fleste hobbyfotografer. Frem for alt sætter vi pris på kameraets fremragende billedkvalitet og indbyggede funktion med billedstabilisering.

Olympus OM-D E-M10 Mark IV: 5.995 kr. hos Olympus Olympus OM-D E-M10 Mark IV: 5.995 kr. hos Olympus

Kompakt begynderkamera med imponerende billedstabilisering fra Olympus. Perfekt til dig, der leder efter et lille spejlløst kamera.

Polaroid Go: 1 448 kr hos Amazon Polaroid Go: 1 448 kr hos Amazon

Et instant-kamera, der lader dig fange alle livets øjeblikke. Polaroid Go kommer også med en indbygget timer og dobbelt eksponering, så du kan variere dine billeder. En sjov julegaveidé!

Find flere Black Friday-tilbud