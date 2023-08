B&O klar med Ferrari-kollektion

Bang & Olufsen lancerer en ny kollektion sammen med pionererne fra det italienske ikon, Ferrari. Kollektionen fremhæver Bang & Olufsens ekspertise indenfor aluminiumsarbejde og understreger de to brands fælles passion for præcision og lyd. Kollektionen tæller Beosound 2 (højtaler), Beoplay H95 (hovedtelefoner), Beoplay EX (in-ear hovedtelefoner) og en Beosound Explore (højtaler), som alle er skabt i de verdenskendte Ferrari røde/sorte nuancer.

"Samarbejdet er skabt på et stærkt historisk fundament. Enzo Ferrari, Peter Bang og Svend Olufsen var alle tre visionære, som redefinerede de industrier, som de arbejdede i, ved at udfordre det eksisterende. Deres arv går igen gennem generationer og er med til at sikre den høje kvalitet, som vi kender i dag," forklarer Kristian Teär, CEO Bang & Olufsen.

"En kombination af best-in-class præstationer, ultrahøjt æstetisk niveau og minutiøst håndværk har bragt Bang & Olufsen og Ferrari sammen om at skabe denne kollektion, som vi med stor glæde præsenterer i dag."

Bang & Olufsen har leveret lyd og design siden 1925 fra Struer i Danmark, mens Ferrari har leveret superbiler til bilindustrien siden 1947 fra Maranello i Italien. Denne kollektion fejrer således mere en 150 års innovation og dedikation.

De fire nye B&O Ferrari-produkter (Image credit: B&O)

Design inspireret af superbiler

Kollektionen bygger på de velkendte Bang & Olufsen produkter og SVP for forretningsudvikling hos Bang & Olufsen, Christoffer Poulsen, forklarer: "Vores klassiske højtalere er udviklet til både at passe naturligt ind i folk hjem og samtidig markere sig i deres designsprog. Den her kollektion er anderledes i sit udtryk. På samme måde som med Ferraris superbiler vil denne kollektion både ses og høres."

Beosound 2

B&O i Ferrari samarbejde. (Image credit: B&O)

Beosound 2 er anodiseret i den klassiske Ferrari signatur røde nuance på Bang & Olufsens Fabrik 5 i Struer. Aluminiumskroppen gennemgår en specialudviklet kombination af polering og anodisering for at intensivere den røde nuance. Det ikoniske Ferrari logo kommer til syne under grillen og fuldender det nye udtryk på højtaleren.

Beoplay H95

Bang Olufsen H95 med en Ferrari-rød detalje. (Image credit: B&O)

Hovedtelefonerne er fremstillet i Ferraris klassiske jet-black nuance med laserindgraverede Bang & Olufsen og Ferrari logo. Under ørepuderne på hovedtelefonerne er højtalergrillen anodiseret i en dybrød nuance, som er særlig udvalgt til denne kollektion.

Beosound Explore

Beosound Explore i Ferrari-farver (Image credit: B&O)

Beosound Explore er fremstillet med Ferraris logo laserindgraveret foroven og en sort karabinstrop. Kroppen på højtaleren består af to lag – et i rødt og et i sort – så den røde grill står i flot kontrast til den mørke baggrund.

Beoplay EX

(Image credit: B&O)

I kollektionen er der et sort Ferrari logo på den højre øreprop, mens Bang & Olufsen logoet findes på venstre. Begge in-ear høretelefoner er beskyttede af glas i den klassiske røde nuance for at skabe spejleffekt.

Pris og tilgængelighed

The Ferrari Collection er tilgængelig fra 29. august 2023.

Pris:

Beoplay Explore: 1.899 DKK

Beoplay EX: 3.749 DKK

Beoplay H95: 9.799 DKK

Beosound 2: 36.990 DKK