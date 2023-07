Sony klar med WF-1000XM5 in-ear høretelefoner

Sony har netop introduceret WF-1000XM5 som den seneste tilføjelse til deres prisvindende 1000X-serie af in-ear hovedtelefoner. Ifølge Sony, vil disse nye hovedtelefoner levere den mest avancerede støjreduktion hidtil og give brugerne en fordybende lydkvalitet, samtidig med at de tilbyder Sonys bedste opkaldskvalitet.

Forbedret digital støjreducering med Integrated Processor V2

Dynamic Driver X for bedre lyd

Forbedret opkaldskvalitet

Adaptive Sound Control

Speak-to-Chat

Multipoint Connect

8 timers batterilevetid med aktiv støjreducering

Tre minutters opladning giver op til 60 minutters spilletid

Vandafvisende

360 Reality Audio

Google og Amazon stemmeassistent

Fast Pair og Swift Pair

Sony WF-1000XM5 (Image credit: Sony)

Bedre lyd og endnu mindre støj

WF-1000XM5 kommer ifølge Sony til at levere førsteklasses lydkvalitet og den mest effektive støjreduktion på markedet. Med realtids lydprocessorer og højtydende mikrofoner, inklusive dual feedback-mikrofoner, reduceres omgivende lyd præcist og effektivt. Den unikke kombination af teknologier, såsom den nyudviklede Integrated Processor V2 og HD Noise Cancelling Processor QN2e, sikrer en tilpasset og enestående støjreduktion i alle omgivelser.

Med WF-1000XM5 opnår man en førsteklasses lydoplevelse med dyb bas og klare vokaler. Den specialudviklede Dynamic Driver X leverer et bredt spektrum af frekvenser, mens den avancerede HD Noise Cancelling Processor QN2e og Integrated Processor V2 sikrer en præcis 24-bit lydbehandling og krystalklar lydgengivelse. Hovedtelefonerne understøtter også trådløs lyd i høj opløsning takket være LDAC, og DSEE Extreme opskalerer komprimerede digitale musikfiler i realtid.

(Image credit: Sony)

Pris og tilgængelighed

WF-1000XM5 bliver tilgængelig fra august 2023 til en vejledende udsalgspris på 2.500 kr. Dermed er de 500 kr. dyrere end forgængeren ved lanceringen.

Sonys bedste opkaldskvalitet nogensinde

WF-1000XM5 kommer med Sonys hidtil bedste opkaldskvalitet og gengiver ifølge Sony brugerens stemme tydeligt i enhver situation, uanset om det er på kontoret, i et offentligt rum eller et støjfyldt sted. Det sker takket være en AI-baseret støjreduktionsalgoritme baseret på Deep Neutral Network-behandling (DNN) og knoglesensorer, så stemmer leveres krystalklart og naturligt, selv i støjende miljøer. Desuden er hovedtelefonerne designet med en helt bestemt struktur, der skal reducere vindstøj.

Mange lyttemuligheder og rumlig lyd

WF-1000XM5 kommer med Auto Play til en håndfri lytteoplevelse. Det er muligt at tilpasse indstillingerne, så de passer til ens personlige præferencer. F.eks. at musikken pauser, når hovedtelefonerne ikke er i øret, eller at musikken starter, når der registreres gang. Derudover kan man sørge for, at notifikationer bliver læst op, så telefonen kan blive i lommen. Ved at forbinde din afspiller med f.eks. Spotify eller Apple Music, kan du hurtigt lytte til din yndlingsmusik og lyd.

De nye hovedtelefoner kommer også med nye sensorer og rumlig lydteknologi, der leverer fordybende lyd til Augmented Reality-spil som f.eks. Ingress fra Niantic. Ved hjælp af hovedsporingsteknologi formidles lyden fra forskellige retninger, så den passer perfekt til handlingen på skærmen.

WF-1000XM5 kommer også med de populære funktioner Adaptive Sound Control og Speak-to-Chat samt Multipoint Connect, der gør det muligt at tilslutte to Bluetooth-enheder samtidig. Sidstnævnte gør, at hovedtelefonerne automatisk ved, hvilken enhed, der ringer ved opkald og forbinder til den rette.

Trådløs opladning og masser af batteri

Sony WF-1000XM5 (Image credit: Sony)

Hovedtelefonerne kommer med op til otte timers batterilevetid, alt imens tre minutters hurtigopladning giver op til 60 minutters spilletid. WF-1000XM5 tilbyder også nem trådløs opladning takket være Qi-teknologi og kommer med en IPX4-klassificering, så hverken vandstænk eller sved er en forhindring.

