Sony klar med WF-1000XM4 - støjreducerende in-ear hovedtelefoner

Sony kommer nu med seneste skud på stammen i deres meget roste 1000X-serie af hovedtelefoner: Med WF-1000XM4 - true wireless in-ear hovedtelefoner med noise cancelling lover branchens bedste støjreduktion og lavere strømforbrug end hos forgængeren.

Forbedret digital støjreducering med Integrated Processor V1

Understøtter High-Resolution Audio Wireless for bedre lyd

Forbedret opkaldskvalitet og smart lytning

8 timers batterilevetid med aktiv støjreducering

Vandafvisende

360 Reality Audio

Google og Amazon stemmeassistent

Google Fast Pair

Klar lyd og endnu mindre støj

De nye hovedtelefoner har ifølge Sony fået en opdatering - både når det gælder lyden, men støjreduktion er også forbedret. De er udstyret med den nye Integrated Processor V1, som skal gøre støjreduktionsfunktionen fra Sonys QN1e-chip endnu bedre. Og Sony lover brugerne, at de vil få den bedst mulige støjreduktion.

WF-1000XM4 er udstyret med dual noise sensor-teknologi, der bruger to støjregistrerende mikrofoner pr. øre – én frontvendt mikrofon og én bagudvendt mikrofon. Det skal give en bedre registrering af støj, som hovedtelefonerne så kan dæmpe endnu mere effektivt en tidliger.

Hovedtelefonerne har desuden fået en redesignet 6 mm driverenhed, der har 20 % større magnet, som, kombineret med en høj overensstemmelse i membranen, giver en forbedret ydeevne ved lave frekvenser og forbedrer støjreduktion i forhold til forgængeren WF-1000XM3.

Selve ørepropperne har også fået en overhaling, så hovedtelefonernes materiale nu består af et polyuteranskum, der både er blødt og elastisk, så ørepropperne sidder bedre fast i øregangen og giver en mere stabil pasform.

Med Automatic Wind Noise Reduction-funktionen vil hovedtelefonerne registrere, når det blæser og automatisk undertrykke støj fra blæsten.

Pris og tilgængelighed

WF-1000XM4 bliver tilgængelig fra juni til en vejledende udsalgspris på 2.000 kr. i farverne sort og sølv.

Bedre lydkvalitet

Hovedtelefonerne er udstyret med LDAC, der er Sonys lydkodningsteknologi, og derfor understøtter WF-1000XM4 også High-Resolution Audio Wireless. LDAC overfører ca. tre gange så meget data (med maksimal overførelseshastighed på 990 kbps) som konventionel Bluetooth-lyd, hvilket gør det muligt at lytte til musik i høj opløsning og kvalitet.

Sony lover i sin pressemeddelelse også, at hovedtelefonerne leverer dynamisk lyd og en dyb bas. Afspiller du komprimeret musik, søger funktionerne EDGE-AI og Digital Sound Enhancement Engine for at opskalere lyden i realtid, hvilket også skal være med til at give en bedre lytteoplevelse.

Trådløs opladning og masser af batteri

Selve hovedtelefonerne har strøm til 8 timers spilletid - med støjreduktion slået til. Det medfølgende etui, der også fungerer som oplader, så du kan lade op undervejs, får du 16 timers ekstra strøm.

De lader også hurtigt op. Er du f.eks. på vej ud ad døren og har glemt at oplade hovedtelefonerne, kan de med 5 minutters lynopladning få op til 60 minutters strøm. Du behøver heller ikke blive nervøs for at løbe tør for strøm, for hvis etuiet kommer under 30 %, vil Sony Headphones Connect-appen automatisk give dig besked.

Etuiet er udstyret med den trådløse Qi-opladningsteknologi. Så du behøver ikke fumle med kabler, men kan bare stille etuiet med hovedtelefonerne oven på en trådløs oplader. Så hvis du har en smartphone, der understøtter teknologien, kan du altså bruge din mobil til at oplade hovedtelefonerne, når du er langt fra stikkontakten.

