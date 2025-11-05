De första stora Black Friday-rabatterna på TV-apparater är här – lägsta pris någonsin på en Samsung TV från 2025
Spara stort på TV-apparater redan nu.
Årets Black Friday närmar sig snabbt och den stora reafesten har som vanligt smygstartat så fort kalendern vänder blad till november. Det betyder att många återförsäljare redan har släppt delar av sina rabatter och vi har hittat ett par riktigt bra deals på TV-apparater.
Om du gått i tankarna på att uppgradera vardagsrummet med en ny TV, kan du ta en titt på modellerna som fått rabatter här nedanför. En av rabatterna är på Samsungs Crystal UHD från 2025, som fått en prissänkning på 23% och därmed sitt lägsta pris någonsin, samt en riktigt fin rabatt på en redan supervärd TV från TCL.
Du hittar rabatterna och länkar till återförsäljarna här nedanför.
Rabatter på TV-apparater
Samsung 85" Crystal UHD U7005F 4K Smart TV (2025) | 12 990 kr → 9 990 kr
Få 23% rabatt: Denna stora TV från Samsung säljs just nu för sitt lägsta pris någonsin i en tidig Black Friday-deal. Med sina 85 tum får du en enorm 4K-TV med skarpa färger, kraftfull bildmotor och smidig Smart TV-funktion.
Beställ den hos Komplett
TCL 50V6C 50" 4K LED Google TV | 6 990 kr → 4 990 kr
Få 29% rabatt: Superprisvärd 50-tums 4K-TV med Google TV och stark bildkvalitet – ett riktigt fint budgetköp för dig som letar efter något billigt under årets Black Friday.
Beställ den hos Komplett
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.