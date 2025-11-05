De första stora Black Friday-rabatterna på TV-apparater är här – lägsta pris någonsin på en Samsung TV från 2025

Årets Black Friday närmar sig snabbt och den stora reafesten har som vanligt smygstartat så fort kalendern vänder blad till november. Det betyder att många återförsäljare redan har släppt delar av sina rabatter och vi har hittat ett par riktigt bra deals på TV-apparater.

Om du gått i tankarna på att uppgradera vardagsrummet med en ny TV, kan du ta en titt på modellerna som fått rabatter här nedanför. En av rabatterna är på Samsungs Crystal UHD från 2025, som fått en prissänkning på 23% och därmed sitt lägsta pris någonsin, samt en riktigt fin rabatt på en redan supervärd TV från TCL.

Du hittar rabatterna och länkar till återförsäljarna här nedanför.