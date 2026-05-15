Denon visar upp två nya Dolby Atmos-receivrar för prisvärda hemmabiosystem

Denon har presenterat nya AV-receivrarna X2900H och X3900H

Denon har presenterat två nya AV-receivrar, inklusive en uppdatering av en av marknadens mest prisvärda modeller sett till prestanda per krona och baserat på våra första intryck från en demonstrationssession verkar det vara en riktigt stark uppgradering.

De nya modellerna heter Denon AVR-X2900H och AVR-X3900H och de är lika varandra på många sätt, även om X3900H utlovar mer “skalbarhet” och “flexibilitet” än sitt mindre syskon.

De ersätter X2800H respektive X3800H och Denon säger att modellerna har uppdaterats internt för att förbättra ljudet. Bland annat delar de ett nytt 32-bitars DAC-system som enligt företaget ska leverera “förbättrad ljudbild, tydligare detaljer i diskanten och mer självsäker energi i basen över samtliga kanaler”.

Båda receivrarna har stöd för Dolby Atmos och DTS:X samt stöd för både Dirac Live och Audyssey för ljudkalibrering. De erbjuder sex HDMI-ingångar och flera HDMI-utgångar med stöd för 4K 120 Hz passthrough med Dolby Vision HDR samt 8K-video i 60 Hz. Nytt för i år är stöd för 1440p och AMD FreeSync passthrough, vilket är goda nyheter för PC-spelare.

De har också Denons trådlösa HEOS-plattform för musikstreaming med stöd för stora streamingtjänster och högupplöst ljud, samt Bluetooth-anslutning.

Skillnaderna mellan modellerna handlar främst om hur avancerat allt är implementerat. X2900H erbjuder 7.2-kanalsljud med upp till 95 W per kanal (vid 8 ohm), medan X3900H erbjuder 9.4-kanalsljud med upp till 105 W per kanal (vid 8 ohm).

Image 1 of 2 Denon AVR-X2900H:s bakpanel. (Image credit: Future) Denon AVR-X3900H:s bakpanel. (Image credit: Future)

Den dyrare X3900H-modellen inkluderar även stöd för Auro 3D och IMAX Enhanced utöver de två standardformaten och erbjuder fler Dirac-verktyg som valbara tillägg. X2900H har två HDMI-utgångar, varav en med eARC, medan X3900H erbjuder tre HDMI-utgångar, även där med en eARC-port.

De extra kanalerna i X3900H kräver förstås betydligt fler högtalaranslutningar på baksidan, men modellen inkluderar också fler RCA-ingångar, inklusive MM-phono-ingång och fler pre-out-utgångar.

Båda modellerna lanseras idag, den 14 maj. Denon AVR-X2900H kostar 1 349 dollar (cirka 16 800 kronor), medan Denon AVR-X3900H kostar 1 849 dollar (cirka 24 300 kronor).

Nu vet vi alltså vad de klarar av på pappret, men hur låter de egentligen? Som tur var fick vi möjlighet att lyssna på dem innan lanseringen.

Hur presterar Denon X2900H och X3900H i praktiken?

Denons lyssningsrum på företagets kontor i Kawasaki – som används av deras nuvarande Sound Master, Shinichi Yamauchi, för att finjustera och utvärdera prestandan i företagets produkter – stod som scen för en alldeles för kort demonstration av de nya AVR-modellerna.

De var kopplade till rummets uppsättning av Bowers & Wilkins 801-högtalare, vilka förmodligen är lite mer extrema (med ett pris på cirka 55 000 dollar per par) än vad de flesta faktiskt kommer att använda tillsammans med dessa förstärkare. Men det gjorde åtminstone att vi kunde vara säkra på att högtalarna inte satte några begränsningar för vad vi hörde.

Denon AVR-X2900H är den mindre av de två, men liksom alla AVR-apparater är den fortfarande lite av ett monster. (Image credit: Future)

Först fick vi en demonstration där den befintliga X2800H jämfördes med nya X2900H som ersätter den. Scenen som användes kom från Dune och utspelade sig i en ornithopter (ett ord vi numera kan stava rätt till direkt tack vare hur ofta scener med dem används i hemmabiodemos).

Detta var en Dolby Atmos-demo i 5.2.2-kanaler som maxade X2900H:s kapacitet med fem surroundkanaler, två höjdkanaler och två subwoofers.

Det tydliga temat här var att små förändringar tillsammans skapar en märkbar förbättring. Dialogen hade lite bättre tydlighet och stack ut något mer från ornithopterns dunkande vingar samtidigt som den fortfarande lät naturlig.

Den rumsliga effekten från surroundkanalerna kändes också lite starkare och gav ett intryck av större dynamiskt omfång och mer expansiv ljudbild som omslöt oss bättre.

Även bastransienterna och kraften i lågregistret kändes lite starkare. Det finns ett extra lager av livlighet och kontroll i basattackerna som gör att de känns mer taktila.

När flera små förbättringar staplas på varandra skapas dock en helhet som känns större, fylligare och mer komplett. Uppgraderingen från X2800H till X2900H är kanske inte revolutionerande, men den känns ändå betydande.

Denon AVR-X3900H är den större av de två och har några extra funktioner att notera. (Image credit: Future)

Efter det fick vi en jämförelse mellan den mer avancerade X3900H och X2900H. Demonstrationen bestod av Hans Zimmer & Friends: Diamond in the Desert, en konsertfilm med filmmusik.

X2900H spelade genom samma högtalaruppsättning som tidigare, men när vi bytte till X3900H lade man till ytterligare ett par surroundkanaler, vilket tog systemet till 7.2.2-kanaler i Dolby Atmos.

Intressant nog kunde vi dock inte höra lika stor skillnad mellan dessa två receivrar som mellan X2800H och X2900H, trots att två extra högtalare användes i detta fall.

Det kan delvis bero på att arrangemanget i låten helt enkelt inte drog särskilt stor nytta av de extra kanalerna, men överlag upplevde vi ingen enorm skillnad i instrumentens uttryck eller tydlighet.

Det är förstås fullt möjligt att längre tester med fler filmscener kommer att avslöja fler nyanser, så vi får avvakta med ett slutgiltigt omdöme om X3900H. Men även om prestandan i slutändan visar sig vara ganska lik X2900H erbjuder modellen fortfarande fler kanaler och högre effekt för högtalare som verkligen kan dra nytta av det, vilket kan göra uppgraderingen värd det ändå.