Kobo Libra Colour – färg-e-läsaren som äntligen känns redo

Kobo Libra Colour tar klassikern Kobo Libra och uppgraderar den med färgskärm, något som ger en helt ny dimension till e-läsning – speciellt för barnböcker, serier och grafiska verktyg.

Den bjuder på en klar och lättläst skärm, ergonomiskt format med fysiska knappar för smidig sidvändning och en välbalanserad vikt som gör den bekväm att hålla länge. Färgskärmen öppnar upp för mer än bara text och gör att läsupplevelsen känns modern, samtidigt som alla vanliga funktioner för anteckningar, bokmärken och anpassade typsnitt finns kvar.

Kobo Libra Colour är ett bra val om du vill ha mer flexibilitet än en traditionell svart-vit e-läsare, utan att kompromissa med batteritid eller komfort.

👉 Läs hela recensionen av Kobo Libra Colour här