Google utmanar Canva och Adobe – AI-bildredigeraren Pics får ett officiellt lanseringsdatum

Google Pics börjar rullas ut till Google Workspace-användare den 18 augusti

Med Pics kan du skapa och redigera bilder direkt i Google Workspace-appar som Slides, Dokument, Kalkylark med flera

Begränsningar för användning av generativ AI börjar gälla från februari 2027

Google Pics, den AI-drivna tjänsten för bildgenerering och bildredigering som sökjätten presenterade under Google I/O tidigare i år, kommer att börja rullas ut brett till Google Workspace-konton för företag och utbildning i augusti, efter bara tre månaders testning som ett experiment i Gemini Alpha.

Google meddelar att utrullningen startar den 18 augusti för användare inom organisationer med någon av följande Workspace-prenumerationer:

Google Workspace Business Standard

Google Workspace Business Plus

Google Workspace Enterprise Standard

Google Workspace Enterprise Plus

Google Workspace AI Expanded Access

Google AI Pro for Education

Pics bygger på Googles egen bildmodell Nano Banana och kommer både att finnas som en fristående webbapp och integreras direkt i Workspace-appar som Slides, Dokument och Kalkylark. Bland de viktigaste funktionerna finns möjligheten att skapa bilder med hjälp av textprompter, redigera enskilda objekt i bilder, redigera eller översätta text samt byta ut bildelement mot nya.

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Verktygen är utformade för att lösa några av de vanligaste problemen med AI-genererade bilder, exempelvis objekt med fel skala, felstavad eller obegriplig text samt bildelement som inte passar ihop med bakgrunden.

Till en början blir Pics endast tillgängligt för Googles företags- och utbildningskunder, och tjänsten ser tydligt ut att utmana flera etablerade aktörer inom digital bildredigering, däribland Adobe – särskilt den webbaserade bildredigeraren Adobe Express – och Canva, samt bildbanker som Shutterstock och iStock.

Pics kommer att konkurrera direkt med Canvas Magic Grab-funktion, som kan flytta, ändra storlek på och omplacera objekt i bilder, samt Adobes inbyggda verktyg för att ta bort bakgrunder. Genom att låta användare redigera bilder direkt i Workspace-apparna slipper de exportera material till externa verktyg.

Här är förändringarna du kan vänta dig

Google uppger att Pics kommer att aktiveras som standard för alla Workspace-kunder när utrullningen påbörjas, men att administratörer kommer att kunna stänga av åtkomsten om de vill.

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Företaget meddelar också att begränsningar för användning av generativ AI kommer att införas i takt med att Pics blir mer allmänt tillgängligt. Användare kan dock räkna med prioriterad åtkomst fram till den 28 februari 2027.

Google har ännu inte presenterat någon tidsplan för när Pics kan bli tillgängligt för vanliga konsumentkonton.