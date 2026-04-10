Vissa Samsung Galaxy S22 Ultra-telefoner kapas efter en fabriksåterställning – utan någon klar lösning

Ett mystiskt företag som heter Numero LLC tar kontroll över vissa telefoner efter en fabriksåterställning

Det ger dem full kontroll över telefonen och verkar hindra användare från att slutföra installationen

Det är oklart hur detta har hänt och Samsung uppges inte göra mycket för att hjälpa drabbade användare

Buggar och hackningsförsök är vanliga risker med att äga en telefon, men ett betydligt mer ovanligt problem verkar just nu drabba vissa Samsung Galaxy S22 Ultra-enheter.

Android Authority har hittat flera rapporter från Galaxy S22 Ultra-användare som förlorat åtkomsten till sina telefoner efter en fabriksåterställning. Då visas ett meddelande som säger att “den här Galaxy S22 Ultra-enheten inte är privat” och att den i stället hanteras av en okänd organisation vid namn Numero LLC.

Inte nog med att företagsnamnet är okänt, utan dessa telefoner ska dessutom vara privata enheter som inte levererats via någon organisation.

Att enheten hanteras av Numero LLC innebär att företaget kan övervaka och kontrollera inställningar och data på telefonen, vilket är ett stort säkerhetsproblem. Samtidigt verkar de flesta drabbade användare inte ens kunna fortsätta installationsprocessen efter att skärmen dyker upp, vilket i praktiken gör deras telefoner obrukbara.

(Image credit: Reddit / TheLastRedditAcct)

En märklig situation

Det är inte helt klart vad som händer här. Samsung erbjuder ett verktyg som heter Knox Mobile Enrollment, som gör det möjligt för företag att automatiskt konfigurera företagstelefoner. Det verkar alltså som att dessa enheter på något sätt har registrerats i systemet av Numero LLC – men frågan är hur, eftersom de inte är företagsenheter.

Android Authority spekulerar i att ett komprometterat återförsäljarkonto kan ligga bakom problemet, eller att en obehörig användare kan ha utnyttjat en sårbarhet i Knox för att manipulera inställningarna för företagsadministration. Den andra teorin skulle dock ha krävt fysisk åtkomst till telefonerna, vilket verkar mindre troligt.

Hur som helst verkar de personer som rapporterat problemet hittills inte haft mycket framgång med att få det löst. Samsungs support hänvisar dem till Knox tekniska team, som i sin tur skickar dem tillbaka till Samsungs support.

Problemet verkar inte vara särskilt utbrett just nu, men för de drabbade är det ett stort problem. Förhoppningsvis tar Samsung tag i situationen snart – vi har kontaktat Samsung för en kommentar och uppdaterar artikeln om vi får svar.