Samsung Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 kan bli två av årets stora telefonlanseringar – allt tyder på ett evenemang i juli – och vid det här laget har vi en god uppfattning om vad vi kan förvänta oss från båda nya enheterna.

Läckor och rykten har avslöjat många möjliga specifikationer och uppgraderingar och nu har läckan @PandaFlashPro till och med berättat vilka specifika funktioner Samsung enligt ryktet kommer att lyfta fram under telefonernas lansering i juli.

Här nedanför du de fem saker Samsung enligt läckan kan komma att fokusera på under sitt kommande Galaxy Unpacked-evenemang – från kamerateknik till skärmstorlekar.

1. Gemini Live

Gemini Live på Samsung Galaxy S25 Edge. (Image credit: Google)

Även om Gemini och Gemini Live är Googles funktioner, inte Samsungs, sägs företaget ändå komma att prata mycket om dessa verktyg under lanseringen av Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7.

Gemini är Googles AI-chatbot och Gemini Live är en funktion som låter dig ha röstsamtal med chatboten. Du kan även visa Gemini vad din kamera ser, eller andra bilder eller filer, och ställa frågor om dem.

Det här är ingen ny teknik, men kanske får vi se nya Gemini-funktioner integrerade i Galaxy Z Flip 7 och Fold 7, eller så kommer Samsung helt enkelt lyfta fram hur väl Gemini Live fungerar i en vikbar design.

Enligt läckan kommer Samsung också att framhäva andra AI-funktioner som Generative Edits för foton och Now Brief (ett verktyg som ger dig personliga sammanfattningar under dagen).

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

2. En ny kamera med en ny bildmotor

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Samsung väntas även lyfta fram kameran i Galaxy Z Fold 7, särskilt den nya huvudkameran på 200 MP som det ryktats mycket om och som enligt uppgift ska ersätta huvudkameran på 50 MP i Samsung Galaxy Z Fold 6.

Förutom ny kamerahårdvara verkar företaget också fokusera på ny mjukvara i form av en förbättrad version av sin ProVisual Engine, som arbetar i bakgrunden för att optimera bildkvaliteten.

3. En tunn och tålig design

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung kommer enligt uppgifter att lyfta fram Galaxy Z Fold 7:s tunna och tåliga design under Galaxy Unpacked, inklusive ett helt nytt ultratunt glas i skärmen. Den nämnda läckan specificerar inte exakt hur detta glas förbättrats jämfört med glaset i Z Fold 6, men det handlar troligtvis om att det blivit antingen tunnare eller mer tåligt, eller båda delarna.

Vi har tidigare hört från flera källor att Galaxy Z Fold 7 kan bli betydligt smalare än sin föregångare. En källa har till exempel hävdat att Z Fold 7 bara blir 3,9 mm tjock i uppfällt läge och 8,9 mm i hopfällt läge. Det är en minskning från 5,6 mm respektive 12,1 mm i Galaxy Z Fold 6.

När det gäller tålighet har det tidigare rapporterats att Galaxy Z Fold 7 kan få bättre skydd mot vatten och damm, samt en tålig bakplatta i titan.

Faktum är att Samsung själva redan har sagt att Galaxy Z Fold 7 kommer att vara både tunnare och tåligare än Z Fold 6.

Det är värt att notera att vissa läckor också antyder att Galaxy Z Flip 7 kan bli tåligare än den tidigare modellen, men om den här senaste uppgiften stämmer kommer Samsung inte att lägga fokus på det.

4. Förbättrad bildkvalitet

Samsung Galaxy Z Flip 6. (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung kommer enligt uppgifter inte att lägga lika stort fokus på Galaxy Z Flip 7, vilket är logiskt eftersom läckor tyder på att den inte får lika många uppgraderingar som Z Fold 7. Men enligt det senaste ryktet kommer Samsung att lyfta fram telefonens förbättrade bildkvalitet.

Det specificeras inte vad som orsakar den förbättrade bildkvaliteten, men det handlar troligen om en ny version av Samsungs ProVisual Engine, som enligt uppgifter ska komma till båda de kommande vikbara modellerna och arbetar i bakgrunden med att förbättra bilder med hjälp av AI.

Av det vi har hört hittills verkar dock kamerahårdvaran i Galaxy Z Flip 7 vara oförändrad jämfört med Samsung Galaxy Z Flip 6, så det finns kanske inte så mycket för företaget att säga på den punkten.

5. En bättre yttre skärm

Samsung Galaxy Z Flip 6. (Image credit: Philip Berne / Future)

En annan funktion i Galaxy Z Flip 7 som Samsung enligt uppgifter kommer att fokusera på är dess yttre skärm. Källan specificerar inte vad förbättringen av just denna skärm innebär, men tidigare uppgifter har antytt att Galaxy Z Flip 7 kan få en större ytterskärm på runt 4 tum (jämfört med 3,4 tum i Samsung Galaxy Z Flip 6), så det är sannolikt storleken som står i fokus.

Den ökningen bör göra Galaxy Z Flip 7-skärmen betydligt mer användbar och enligt tidigare rapporter kan även huvudskärmen bli större i år, till cirka 6,85 tum (jämfört med 6,7 tum tidigare), men det nämns inte här.