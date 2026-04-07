Samsung Messages stängs officiellt ner – här är vad du behöver veta
Allt tar slut i juli 2026.
- Samsung Messages stängs ner i juli 2026
- Beslutet har kallats “dumt” och “tråkigt”
- Användare uppmanas att använda Google Messages
Det är dags att ta farväl av Samsung Messages: Samsung har meddelat att appen stängs ner inom de närmaste månaderna och användare uppmanas att byta till Google Messages för sina sms.
”Applikationen Samsung Messages kommer att avvecklas i juli 2026”, säger Samsung (via 9to5Google). ”Uppgradera till Google Messages som din standardapp för meddelanden redan idag för att behålla en konsekvent meddelandeupplevelse på Android.”
Detta är långt ifrån ett oväntat beslut. Förra året sa Samsung att man skulle börja "fasa ut" Samsung Messages, även om appen fortfarande fanns tillgänglig i Galaxy Store. Google Messages har dessutom varit förinstallerad som standard på både Galaxy S25 och Galaxy S26.
Även om det inte är någon överraskning finns det fans av Samsung Messages som kommer att bli besvikna över att appen nu försvinner helt. Reaktionerna på Reddit inkluderar användare som säger att ”det här är så dumt” och beskriver beslutet som ”tråkigt” och ”irriterande”.
Så byter du
Samsung säger att du kan se det exakta datumet för nedstängningen genom att öppna Samsung Messages-appen på din telefon. Företaget har också lagt ut instruktioner för hur du byter till Google Messages, som du eventuellt behöver ladda ner från Play Store.
Första gången du öppnar Google Messages bör du se en popup som frågar om du vill göra den till standardapp för sms. Du kan också göra detta genom att gå till Appar > Välj standardappar i Inställningar.
”När Samsung Messages-appen har avvecklats kommer det inte längre att vara möjligt att skicka meddelanden via Samsung Messages på din telefon, förutom till nödnummer eller nödkontakter som lagts till i din enhet”, säger Samsung.
På sin supportsida lyfter Samsung fram fördelarna med Google Messages, inklusive fullt stöd för RCS-standarden och olika AI-funktioner. Du kan också välja att byta till andra meddelandeappar från tredjeparter.
Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- David NieldFreelance Contributor