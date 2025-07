VPN-deal Skaffa NordVPN idag med 76% rabatt - TechRadars topprankade VPN-tjänst håller dig säker online och hjälper dig låsa upp Netflix-bibliotek i andra länder.

Skärmen på Samsung Galaxy Z Fold 7 har testats och ska vara fullt fungerande efter 500 000 vikningar

Det är ett stort kliv upp från bara 200 000 med Galaxy Z Fold 6

Är dock bara hälften av vad OnePlus Open klarar

Samsung har tagit ett stort kliv i hållbarheten med Samsung Galaxy Z Fold 7, då företaget meddelat att skärmen i den här telefonen ska vara fullt fungerande efter att ha vikts 500 000 gånger.

Det är en rejäl ökning från bara 200 000 gånger med Samsung Galaxy Z Fold 6, så just den här aspekten av Z Fold 7 är alltså mer än dubbelt så hållbar som föregångaren. I praktiken motsvarar 500 000 vikningar över tio års användning för en genomsnittlig användare (vilket Samsung beskriver som någon som viker enheten cirka 100 gånger per dag) och över sex års användning för de som viker den mer som 200 gånger per dag.

Även den sistnämnda siffran är längre än de flesta behåller sina telefoner, så detta bör kännas som en trygg förbättring.

Samsung förklarar att förbättringen möjliggjorts genom en ”nyutvecklad stöttålig struktur, inspirerad av designprinciperna för skottsäkert glas”, och att den testats av Bureau Veritas (ett globalt företag för testning, inspektion och certifiering).

Bättre än de flesta, men inte alla

OnePlus Open (Image credit: Future)

Allt detta låter väldigt lovande och bör innebära att Galaxy Z Fold 7 slår de flesta konkurrenter på just denna punkt, då de brukar vara klassade för mellan 200 000 och 400 000 vikningar.

Men en kpnkurrent som den inte slår är OnePlus Open, som anmärkningsvärt nog har certifierats av TÜV Rheinland för att erbjuda ”tillförlitlig vikning” i 1 000 000 vikningar.

Med det i åtanke är det extra tråkigt att det inte kommer någon OnePlus Open 2 i år. Men om du är en av de många som ändå byter telefon minst vart tredje eller fjärde år, så kommer Samsungs enhet fortfarande erbjuda mer hållbarhet än du sannolikt behöver på just denna punkt.

