”Ljusstyrkan förändras inte” — Samsung svarar på våra 5 största frågor om Galaxy S26 Ultras Privacy Display

Samsung visade upp nya telefoner och hörlurar under sitt Samsung Galaxy Unpacked 2026-event, och i centrum stod Galaxy S26 Ultra — som enligt Samsung är den första telefonen med en specialutvecklad integritetsskärm.

Under de senaste veckorna har vi sett mängder av läckor och rykten om Privacy Display, med start i en One UI 8.5-läcka tidigare i år. Nu när Samsung officiellt har presenterat Galaxy S26 Ultra kan vi lägga spekulationerna bakom oss — men vi har fortfarande några frågor om funktionen, och det tror vi att ni också har.

Vi deltog i ett förhands-Unpacked-event tidigare i veckan där Moon Sung-Hoon, Executive VP och chef för smartphone-R&D-teamet, gick upp på scen och berättade mer om en av Samsungs största mobiluppgraderingar på senare år. Under sessionen besvarade han fem av våra viktigaste frågor om Privacy Display — här är vad vi fick veta.

1. Det är en funktion användare faktiskt vill ha

Med Privacy Display tar Samsung med en av de mest efterfrågade funktionerna till Galaxy S26 Ultra. Under eventet berättade Moon att:

“Forskning visar att 56 % av våra användare upplever att insyn i skärmen är en form av integritetsintrång, särskilt när de loggar in på bankkonton eller chattar med andra.”

2. Den fungerar med smart pixelteknik

(Image credit: Future / Hamish Hector)

När Privacy Display är aktiverat ser skärmen normal ut rakt framifrån men blir svårare att läsa från sidan. Hur fungerar det?

Tekniken använder två olika typer av pixlar: “smala” pixlar som riktar ljuset framåt och “breda” pixlar som även sprider ljus åt sidorna i en vinkel.

“Om vi aktiverar Privacy Display används främst de smala pixlarna medan de breda hålls på en minimal nivå, vilket begränsar synlighet från sidan samtidigt som tydligheten framifrån behålls”, förklarade Moon.

3. Den påverkar inte skärmens ljusstyrka

(Image credit: Blue Pixl Media)

Det låter logiskt — men påverkar tekniken den totala ljusstyrkan?

Kort sagt: nej. Även när Privacy Display är aktiverat förblir skärmens ljusstyrka rakt framifrån oförändrad.

4. Den kan rädda dig från pinsamma notiser

(Image credit: Future)

En annan fördel med Privacy Display är att det inte är en allt-eller-inget-funktion — den kan aktiveras för vissa appar men inte andra. Du kan exempelvis använda den när du skriver in lösenord eller för specifika appar som banktjänster eller meddelanden.

Moon förklarade att den även kan användas bara för notiser: “När vi tittar på YouTube med familj eller vänner och ett privat meddelande dyker upp blir det en katastrof, eller hur? Men privacy display skyddar bara notisområdet så andra inte kan läsa det. Våra användare kan njuta av visningen utan oro.”

5. Privacy Display blir standardinställning

(Image credit: Future / Hamish Hector)

I stället för att du ska behöva leta efter en knapp i inställningarna kommer Privacy Display vara aktiverat som standard i Galaxy S26 Ultra. På så sätt är du direkt skyddad från att notiser exponeras. Därefter kan du justera inställningarna så att funktionen passar hur och var du använder telefonen.