Goda nyheter för Samsung Galaxy-ägare – One UI 8.5 kan ge dessa 3 stora uppgraderingar

Fler One UI 8.5-funktioner har läckt ut

Uppgraderingar till Kamera-appen ryktas

Nätverksväxling kan bli enklare

Den stora One UI 8-uppdateringen (baserad på Android 16) rullas fortfarande ut till äldre Galaxy-modeller, men redan nu pratas det om nästa steg – One UI 8.5. Nya läckor antyder att den kan innehålla funktioner som förbättrad kamera, 3D- och VR-stöd samt smartare nätverkshantering.

Som @achour_hm upptäckt (via SammyGuru) verkar den uppdaterade Kamera-appen få flera förinställda videolägen. Det skulle göra det möjligt att snabbt växla mellan exempelvis ”Blockbuster” och ”Thriller” med en enkel svepning på skärmen.

Ytterligare en funktion har hittats av @LaidBackDev_ (även denna via SammyGuru). Här handlar det om textsträngar i Kamera-appen som nämner 3D, VR och spatialt media, vilket kan tyda på kommande funktioner för 3D-foto och videoinspelning.

Spatiala foton och videor kan redan fångas av de senaste iPhone-modellerna, men för att se dem på rätt sätt krävs ett Apple Vision Pro-headset. Med Samsungs egna AR/VR-headset på väg kan det mycket väl vara en del av förklaringen till dessa nya funktioner.

Intelligent nätverkshantering

When shooting videos in log format on OneUI 8.5, you now have access to multiple LUTs in the stock video editor. pic.twitter.com/bn5HamsMNpSeptember 26, 2025

Ett annat potentiellt tillskott som SammyGuru-teamet hittat är förbättrad växling mellan mobilnät och Wi-Fi. Funktionen ska göras enklare och mer sömlös via två nya reglage: Intelligent Link Assessment och Intelligent Network Switch.

Dessa kommer att använda AI för att avgöra om telefonen ska vara ansluten till mobilnätet eller ett tillgängligt Wi-Fi-nätverk. Bedömningen kan bero på faktorer som nätverkets säkerhet, hastighet och om du tidigare kopplat upp dig mot samma nätverk. Målet är en bättre användarupplevelse med mindre behov av manuell växling.

Alla dessa funktioner är förstås fortfarande osäkra och det är ännu inte klart när One UI 8.5 blir officiell eller börjar rullas ut. Det är dock möjligt att den dyker upp redan i januari, tillsammans med lanseringen av Galaxy S26-serien.

