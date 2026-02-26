”Det finns möjlighet att en till partner ansluter till ekosystemet” — när Perplexity landar i Samsung Galaxy S26 teasar en Samsung-chef redan nästa AI-tillskott

Samsung satsar vidare på sin AI-telefon-idé genom att lägga till en tredje integrerad assistent i Galaxy S26-serien. Perplexity ansluter till Gemini och Bixby som en del av företagets AI-OS-initiativ — och det låter som att det inte blir den sista assistenten i Samsungs AI-uppställning.

Den lanseras först på S26-telefoner i USA och Sydkorea. Assistenten kan aktiveras genom att säga “Hey Plex”, eller ställas in som standard-AI när du håller inne strömknappen, och kan sedan utföra många av de uppgifter som Gemini redan klarar.

Den kan hämta information från anslutna appar som kalendern och galleriet, med en åtkomstnivå som är reserverad för integrerade assistenter — men den kan också göra enklare saker som att söka på webben efter svar på frågor.

Det ger Perplexity en betydligt djupare integration med telefonen än en vanlig app. Vill du hellre fortsätta använda Gemini går det förstås också — ungefär som att du kan välja vilken sökmotor som ska vara standard i telefonen.

Under ett samtal inför S26-lanseringen förklarade Minseok Kang, chef för Samsungs Smartphone Product Planning Team: “Vi vill ge användare fler möjligheter att välja den AI de föredrar.”

Samsung säger att åtta av tio användare redan använder flera AI-assistenter varje dag, så fokus ligger på att ge oss friheten att använda de verktyg vi gillar mest.

Det väcker frågan: vilken assistent integreras härnäst? Det är trots allt inte mycket till val om alternativen bara är två (eller tre om man räknar Bixby).

Samsung var, som väntat, försiktiga med detaljerna, men Kang medgav att “det finns möjlighet att en till partner ansluter till ekosystemet” i framtiden — och vi skulle bli förvånade om Perplexity och Gemini förblir en duo särskilt länge.

Som vi diskuterade i TechRadar Podcasts specialavsnitt från Samsung Unpacked finns det många spännande möjligheter för AI direkt på enheten. Vanliga alternativ som Claude eller ChatGPT är praktiska, särskilt för användare som redan har historik i tjänsterna, men tänk om en kodningsinriktad assistent fick kontroll över telefonen och kunde skapa nya appar efter behov i realtid.

Detta är bara spekulation än så länge, men vi skulle inte bli förvånade om vi ser något liknande om några generationer, särskilt när NPU-kapaciteten i telefoner förbättras.

När det gäller hårdvarustöd förklarade Samsung också att de nya AI-funktionerna — inklusive Perplexity — kommer att rullas ut (eller inte) till äldre modeller från fall till fall.

Vi kan alltså få se Perplexity på Galaxy S25-telefoner eller Z Fold 7 och Z Flip 7, men Samsung har ännu inte bekräftat något, och det kan i slutändan bli en uppdatering som kräver en ny telefon. Samtidigt säger Kang att Samsung vill nå så många användare som möjligt med AI-funktionerna — så det blir intressant att se vad kommande One UI-uppdateringar för med sig.

Google fortfarande nummer ett?

Trots entusiasmen kring Perplexity och fler assistenter slog Kang fast att: “Vår huvudpartner är Google”, och att Gemini kommer få förbättringar (exakta detaljer var oklara, men sannolikt handlar det om funktioner som förbättrad Circle to Search) för att bli den mest kapabla mobilassistenten.

Det går delvis emot Samsungs budskap om användarval, men företaget påpekade att det är upp till AI-leverantörerna att dra nytta av integrationen.

Med Googles erfarenhet av telefoner, Android som grund för One UI och Pixel-telefonerna som insiktskälla om användarnas behov är det logiskt att deras assistent fortfarande har förstaplatsen.

Samtidigt, precis som vi ser inom andra AI-områden, kan Gemini fortsätta vara den bästa allround-hjälpen, medan Samsungs ekosystem låter användare välja olika verktyg för olika uppgifter — i stället för en enda lösning för allt.

Vi får se hur AI-strategin utvecklas, men vi skulle inte bli förvånade om andra mobiltillverkare följer Samsungs modell med flera AI-assistenter.