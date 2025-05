Bör du vänta på Samsung Galaxy Z Fold 7?

Om du är ute efter en ny vikbar telefon har du troligtvis redan spanat in den ryktade Samsung Galaxy Z Fold 7. Den här vikbara flaggskeppsmodellen förväntas dyka upp i juli och kan mycket väl bli en av årets bästa vikbara telefoner.

Så, med sannolikt mindre än tre månader kvar – är den värd att vänta på? Det korta svaret är troligtvis ja, men för mer detaljer om varför, läs vidare.

Om du helt enkelt inte kan vänta hittar du även några råd om vad du kan göra i stället.

Du bör troligen vänta

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Om du läser den här artikeln antar vi att du åtminstone är något inställd på en vikbar Samsung-modell snarare än en från en annan tillverkare och att du föredrar Z Fold-serien över Z Flip.

Om inte, kanske du inte vill vänta på Samsung Galaxy Z Fold 7, vilket vi går in på längre ner. Men om du är det och telefonen förväntas lanseras inom mindre än tre månader (kanske till och med närmare två), känns det knappast värt att köpa något annat.

Visst, du kan troligen få tag på en Samsung Galaxy Z Fold 6 till ett lägre pris, men du lär nog ändå kasta avundsjuka blickar på Z Fold 7-ägare om bara ett par månader – och även om du i slutändan inte vill ha Galaxy Z Fold 7, kan Galaxy Z Fold 6 få en prissänkning när det nya modellen släpps, så av den anledningen kan det också vara värt att vänta.

Det kommer knappast att dyka upp några stora kampanjer på de nuvarande vikbara telefonerna från Samsung innan lanseringen av de nya, så om du fortfarande har en fungerande telefon finns det inte mycket som talar för att köpa en ny i dagsläget. Om du gör det kommer du att betala en hel del för teknik som snart är föråldrad. Amazon Prime Day förväntas dessutom köra igång i juli, så det kan vara värt att hålla ett öga där – men det lär vara efter att Z Fold 7 lanserats ändå.

Samsung Galaxy Z Fold 7 ryktas dessutom bli en rejäl uppgradering från Z Fold 6, med bland annat en ny huvudkamera på 200 MP, större skärmar, tunnare design, mindre skärmveck, kraftfullt Snapdragon 8 Elite-chipp och mer.

Så, om du har något äldre än en Galaxy Z Fold 6 bör det här vara en solid uppgradering och till och med om du redan har en Z Fold 6 kan det vara ett uppgraderingsvärt alternativ.

Om du måste köpa en ny telefon nu – eller inte är säker på Z Fold 7

Samsung Galaxy Z Fold 6 (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Om du känner att du måste köpa en ny telefon innan Galaxy Z Fold 7 lanseras – kanske för att din nuvarande är borttappad eller trasig – är det värt att överväga att köpa något billigt som tillfällig lösning och sedan satsa på Z Fold 7 lite senare.

Du kan även överväga en renoverad (refurbished) telefon för att hålla priset nere. I vilket fall som helst bör du nog undvika en vikbar modell här, eftersom de oavsett är ganska dyra. För billiga alternativ kan du ta en titt på vår topplista över bästa billiga telefoner.

Å andra sidan, om du tror att Z Fold 7 ligger över din budget (det lär trots allt bli en av årets dyraste telefoner), kan du överväga en äldre eller billigare modell, som Samsung Galaxy Z Fold 6 – men med tanke på att den mer prisvärda Samsung Galaxy Z Flip 7 också förväntas lanseras snart kan det ändå vara värt att vänta även på den.

Om du inte är fast besluten på just Samsung kanske du vill kolla in andra vikbara alternativ – både de som redan finns ute och de som är på väg. Men med tanke på tidpunkten på året rekommenderar vi generellt att vänta lite till, eftersom många av de bästa vikbara telefonerna just nu kan kännas föråldrade när nya modeller dyker upp.

Det sagt – eftersom OnePlus inte planerar att släppa några nya vikbara telefoner i år lär det främsta alternativet till Galaxy Z Fold 7 bli Google Pixel 10 Pro Fold (förväntas dyka upp i augusti), så det kanske inte finns alltför många andra heta alternativ just nu.