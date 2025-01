Bekräftat: Samsung Galaxy S25 Ultra får ingen Bluetooth S Pen trots allt

Efter en vecka av motstridiga rapporter i frågan har Samsung nu bekräftat för TechRadar att Galaxy S25 Ultra inte kommer att stödja Bluetooth S Pen-funktionalitet.

Företagets senaste flaggskepp presenterades vid Galaxy Unpacked den 22 januari och kort därefter upptäcktes att Samsung hade tagit bort Bluetooth-kompatibiliteten från telefonens inkluderade S Pen. Efter det, den 26 januari, noterade Android Authority ett Samsung-blogginlägg som innehöll meningen "Bluetooth-enabled S Pens sold separately", vilket antydde att Samsung skulle släppa en fristående Bluetooth-aktiverad S Pen för frustrerade Galaxy S25 Ultra-användare.

Nu har dock Samsung bekräftat för TechRadar att det inte är fallet. Företaget förklarade inte varför deras egna blogginlägg beskrev en icke-existerande produkt, men det är troligt att detta var ett misstag. Beklagar, S Pen-fans.

Bluetooth-aktiverade S Pen har varit en funktion på Samsungs Note och Ultra-enheter i över ett decennium. Exempelvis levererades Samsung Galaxy S24 Ultra med en Bluetooth-aktiverad S Pen som gjorde det möjligt för användare att kontrollera telefonen på distans; du kunde använda den för att utlösa kameran, öppna appar och navigera i telefonens gränssnitt, bland annat.

När det gäller varför Samsung tog bort Bluetooth-funktionaliteten från sin senaste S Pen, berättade företaget för TechRadars Lance Ulanoff, att det berodde på att så få personer faktiskt använde de relaterade funktionerna. Faktum är att Lance i sin Samsung Galaxy S25 Ultra-recension noterade att han "inte saknade dessa Bluetooth-funktioner" och att S Pen fortfarande var ett "utmärkt ritverktyg", så det kanske var ett genomtänkt drag av företaget ändå.

Med det sagt kommer Samsungs förvirrande budskap förmodligen kännas som att gnugga salt i såren för de som älskade S Pens Bluetooth-funktioner.

För mer information om Samsungs senaste telefoner kan du kolla in våra recensioner av Samsung Galaxy S25 och Samsung Galaxy S25 Plus.

