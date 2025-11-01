Nothing Phone 3a Lite har landat – men priset gör att den känns lite meningslös

Nothing Phone 3a Lite har nu lanserats officiellt

Den är en billigare version av Nothing Phone 3a

Men CMF Phone 2 Pro erbjuder bättre värde för nästan samma slant

Efter flera läckor och teasers har Nothing Phone 3a Lite nu presenterats officiellt. Den ska erbjuda ett billigare alternativ till både Nothing Phone 3 och Nothing Phone 3a.

Priset landar på 3 290 kronor för modellen med 128 GB lagring och 3 790 kronor för 256 GB-versionen.

Telefonen har en 6,77-tumsskärm (AMOLED) med upplösningen 1080 x 2392 och en uppdateringsfrekvens på 120 Hz, ett chip i mellanklass i form av MediaTek Dimensity 7300 Pro, och 8 GB RAM.

På kamerafronten finns en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 8 MP, en makrokamera på 2 MP och en selfiekamera på 16 MP.

Batteriet ligger på 5 000 mAh med 33 W snabbladdning, det finns fingeravtrycksläsare under skärmen, och systemet bygger på Android 15, med löfte om tre års Android-uppdateringar och sex års säkerhetsuppdateringar. Intressant nog har modellen även en microSD-kortplats – något som blivit alltmer sällsynt och som inte finns på den vanliga Nothing Phone 3a.

Designmässigt känns 3a Lite igen från tidigare Nothing-telefoner, men Glyph-belysningen på baksidan är kraftigt nedtonad – här finns bara en enda liten ljusremsa.

Telefonen mäter 164 x 78 x 8,3 mm, väger 199 gram, har glasbaksida och plastkant, samt IP54-klassning för stänkskydd. Den säljs i svart och vit.

En mindre lockande modell

Nothing Phone 3a Lite (Image credit: Nothing)

På pappret låter allt detta helt okej – men nu går det att få tag på CMF Phone 2 Pro för nästan samma pris. Den telefonen har i princip samma specifikationer men erbjuder en 50 MP telekamera i stället för 3a Lite-modellens 2 MP makrosensor.

Det gör att CMF-alternativet framstår som en snäppet bättre telefon för samma pengar, vilket får Nothing Phone 3a Lite att kännas rätt poänglös just nu.

Samtidigt har Nothing meddelat att CMF-varumärket ska separeras från moderbolaget, vilket betyder att CMF Phone 2 Pro kanske inte kommer säljas direkt av Nothing särskilt länge till – eller till och med kan fasas ut helt. I så fall kan 3a Lite bli mer relevant på sikt.

Jämfört med den vanliga Nothing Phone 3a har Lite-modellen en svagare Dimensity 7300 Pro i stället för Snapdragon 7s Gen 3, samt en enklare 2 MP makrokamera i stället för en 50 MP telekamera. Phone 3a-modellen erbjuder även en selfiekamera på 50 MP och snabbare 50 W-laddning, men i övrigt liknande specifikationer.

För tillfället rekommenderar vi därför att du antingen väljer Nothing Phone 3a om du vill ha de extra funktionerna, eller CMF Phone 2 Pro om du gillar designen hos 3a Lite men vill ha bättre värde för pengarna.

Men det kan ändå vara värt att vänta in vår fullständiga recension av Nothing Phone 3a Lite – kanske visar det sig att den är mer än summan av sina delar.