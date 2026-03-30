WhatsApp får en inbyggd CarPlay-app och du kan ladda ner betaversionen redan nu

En inbyggd WhatsApp-app testas för CarPlay

Betaversionen är tillgänglig redan nu

Den innehåller ett visuellt gränssnitt med tillgång till kontakter, samtalshistorik och mer

Om du använder både WhatsApp och CarPlay är du förmodligen medveten om att den förstnämnda i dag är ganska begränsad i den sistnämnda. Det finns ingen inbyggd app, så du måste använda Siri för att utföra uppgifter och det saknas ett visuellt gränssnitt. Men det är på väg att förändras.

Som rapporterat av WABetaInfo finns det nu en inbyggd WhatsApp-app för CarPlay, men än så länge endast i betaversion.

Med appen kan du se din chattlista och du kan även välja att filtrera den så att endast konversationer med olästa meddelanden visas. Du kan trycka på en chatt för att skicka ett nytt meddelande eller trycka på “New Message” för att skicka ett till någon i din kontaktlista.

Du kan skicka meddelanden och ringa, men inte läsa

Image 1 of 3 (Image credit: WABetaInfo) (Image credit: WABetaInfo) (Image credit: WABetaInfo)

Appen stöder både ljust och mörkt läge och du kan även se samtalshistorik, kontakter som du har markerat som favoriter och en skärm med dina viktigaste profiluppgifter. Självklart kan du också starta samtal direkt från appen.

Det du däremot inte kan göra är att öppna en konversation för att läsa alla meddelanden i den, eftersom det inte skulle vara säkert medan du kör.

Eftersom detta är en betaversion är det möjligt att vissa funktioner läggs till eller tas bort innan den slutliga versionen släpps, men eftersom det mest handlar om grundläggande funktioner räknar vi med att de flesta blir kvar.

Du kan ladda ner betan via TestFlight-appen, men tänk på att den kan vara lite buggig. Därför kan det vara bättre att vänta på den färdiga versionen, som förhoppningsvis dyker upp snart och då kommer att finnas i App Store.