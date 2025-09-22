Vissa av de bästa färgerna på iPhone 17-serien kan vara oroande lätta att repa

Deep Blue iPhone 17 Pro och Space Black iPhone Air rapporteras repas lätt

Telefonerna kan också få synliga märken efter användning av MagSafe-tillbehör

Ljusa färger verkar mindre påverkade

Den nya iPhone 17-serien har fått en stark start, med mycket bra recensioner och hög efterfrågan, men nu när de nått vissa köpare hörs rapporter om ett potentiellt problem.

Enligt Bloomberg upptäcker flera användare att modellerna repas lätt, särskilt Deep Blue iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max samt Space Black iPhone Air, som verkar mest känsliga för synliga repor.

De flesta reporna syns på glasytan under kameramodulen, som i detta X-inlägg från @amisecured, men vissa bilder och videor visar också repor på kamerahuset.

@Apple sorry but #Scratchgate is real and very disappointing - a case will help but i reckon even a few minutes without a case in the pocket with keys and the phone is damaged - truly shame on you! My iPhone 13 Pro Max has been without a case and there are NO scratches at all… pic.twitter.com/toWqY2Osv2September 19, 2025

Det finns även rapporter om synliga märken från MagSafe-laddare, som i bilder delade av Consomac, vilket tyder på att just dessa färger visar skador extra tydligt.

Troligen är det därför de andra färgerna – som mestadels är ljusare – inte verkar lika problematiska. De kan mycket väl repas lika lätt, men reporna är kanske mindre synliga på dem.

Utöver det kan Apples beslut att byta från titan på iPhone 16 Pro-serien till aluminium på iPhone 17 Pro också spela in.

Skönhet med skavanker

Det är olyckligt, för i nyskick är detta väldigt snygga telefoner. Deep Blue är en riktigt iögonfallande färg och Space Black lär bli mycket populär – som svarta varianter nästan alltid blir.

Vi vill ändå inte säga att man bör undvika dessa färger. Dels är det oklart hur utbredda problemen faktiskt är, så din telefon kanske inte påverkas alls. Dels är reporna kosmetiska och påverkar inte telefonens funktion.

Vi rekommenderar alltid att en dyr telefon skyddas med skal och i det här fallet verkar det extra viktigt.

Vårt team har kontaktat Apple för en kommentar kring detta och uppdaterar artikeln om vi får svar.