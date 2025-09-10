Jag har tillbringat lite tid med iPhone 17 Pro och är redan rejält förtjust

Jag tror inte att jag helt förstod hur radikal omdesignen och omarbetningen av Apples flaggskeppstelefon, iPhone 17 Pro (och 17 Pro Max), skulle vara förrän jag höll en i handen.

Estetiskt och arkitektoniskt är detta på samma gång mjukare och starkare telefoner. Vad Apple har gjort här är att plocka något från sin relativt klassiska designbok och skapa, precis som med unibody-MacBooken tidigare, en fräst unibody-design i aluminium som återskapar den en gång så välbekanta och kanske något trötta iPhone-designen till något fräscht och återigen värt att prata om.

Det är inte bara själva kroppen, som har en upphöjd platå (tidigare kameramodulen) som sträcker sig nästan över hela telefonens bredd. Isärplockad skulle denna iPhone 17 Pro kunna vara oigenkännlig jämfört med sin föregångare. Här finns den helt nya och kraftfulla A19 Pro med 6 GPU-kärnor, var och en med sin egen neuralmotor. Det är en typ av kraft som sannolikt överträffar behoven för nuvarande Apple Intelligence och Siri (men säkert inte framtidens, eller hur?).

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Även placeringen av den kraftfulla CPU:n är annorlunda. Apple har omorganiserat alla komponenter för att placera logikkortet och den lilla men kraftfulla A19 Pro nästan mitt i telefonen, och sedan parat den med grafit och en helt ny ångkammare för att sprida värme på sätt man tidigare inte föreställt sig.

Naturligtvis var det inget jag kunde testa under min korta hands-on efter att hela nya iPhone 17-serien och den supertunna iPhone Air hade avslöjats på det stora Apple Awe Dropping-eventet den 9 september.

Jag fick ändå lite tid med iPhone 17 Pro och 17 Pro Max i det cirkulära och livliga demo-utrymmet under Steve Jobs Theater, där jag stod axel mot axel med otaliga journalister, analytiker och Apple-anställda medan vi trängdes för att prova funktioner som den nya Center Stage-kameran.

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Så snart jag plockade upp iPhone 17 Pro, förundrades jag över känslan av enhetlighet. Visst, den är lite tyngre än iPhone 16 Pro, vilket är överraskande med tanke på att iPhone 17 Pro och 17 Pro Max har övergett titan-chassit från iPhone 16 Pro-serien för en lättare och mer energieffektiv aluminiumram. Men det är svårt att jämföra den här iPhonen med någon som kommit före.

Den frästa kroppen skapar några av de mjukaste kantkurvor (eller fasningar) jag någonsin känt, men baksidan ser också helt annorlunda ut än tidigare iPhones. Där iPhone 16 Pro och Pro Max har en glasbeklädd baksida, består mer än en tredjedel av baksidan på iPhone 17 Pro av aluminium. Platån verkar vila ovanpå en platta av tjockt glas. Den stora rektangulära glasskivan skyddas av Apples nya Ceramic 2-formel.

Hela utseendet på baksidan av iPhone 17 Pro kan visa sig vara polariserande. Jag trodde först att jag ogillade det, men ju mer jag höll i telefonen och lekte med den, desto mer tilltalande blev det.

Sådant som knappar och portar såg bekant stora och placerade ut. Till skillnad från förra året, när Camera Control-knappen var ny och en stor grej, rörde jag den knappt alls under min hands-on-session.

En bekant skärm

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Så vitt jag kan se har Apple inte gjort särskilt mycket för att ändra själva skärmtekniken. Det är fortfarande en 6,3-tum Super Retina XDR OLED-skärm, nu skyddad av starkare Ceramic 2-behandling, men den har nu en toppnivå på 3 000 nits ljusstyrka. Det borde göra telefonen till en ännu bättre partner utomhus, men jag fick tyvärr inte chansen att prova den i dagsljus.

Ramarna är fortfarande tillfredsställande tunna och, så långt jag kan se, är inte Dynamic Island mindre, och när du spelar spel i konsolkvalitet finns det fortfarande en svart, pillerformad utskärning.

Det här är fortfarande en ProMotion-skärm med alltid-på-funktion, och precis som med förra årets iPhone 16 Pro-modeller ser allt fantastiskt ut på den. Bilderna är rika, skarpa och färgstarka. Svärtan är djup och vitbalansen briljant. 120Hz-uppdateringsfrekvensen gjorde mina korta speltester silkeslena. Kanske är det som mest särskiljer denna skärm iOS 26:s nya Liquid Glass-design. Jag tror verkligen att konsumenter till slut kommer att förälska sig i de glaslika gränssnittseffekterna.

Nytt kamerasystem

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Även kamerorna i iPhone 17 Pro har fått en fin uppgradering, och jag gjorde mitt bästa för att prova alla nya varianter.

Nu, istället för två 48 MP-linser och en med lägre upplösning för telefoto, kommer iPhone 17 Pro med tre 48 MP Fusion-kameror: en för huvudkameran (vidvinkel), en för ultravidvinkel och den sista – och verkligt anmärkningsvärda – uppgraderingen för telefotolinsen.

Apple har gjort intressanta saker på zoomfronten. När du använder Kameraappen på iPhone 17 Pro kan du växla mellan fem alternativ: ultravidvinkel, 1x huvudkamera, 2x zoom, 4x zoom och 8x zoom. Dessa alternativ kräver lite förklaring. Det finns inga separata 2x- eller 8x-linser. Istället använder Apple de bästa pixlarna på huvudkamerans 48 MP-sensor för att leverera 2x-zoomen. När det gäller 4x-zoomen är den helt optisk och kan ta bilder på 48 MP. 8x-zoomen fungerar som 2x och använder mittenpixlarna av hela 48 MP-sensorn för att leverera en 12 MP-bildruta.

Image 1 of 4 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

I praktiken verkar dessa alternativ fungera riktigt bra för fotografering på olika avstånd. Det var svårt att bedöma den verkliga kvaliteten eftersom jag fotograferade inne i demo-rummet och motiven inte var särskilt inspirerande. Å andra sidan är detta ett riktigt fint steg framåt för iPhone 17 Pro på kamerasidan, och jag ser verkligen fram emot att få mer tid med dessa kameror.

Sedan finns den nya frontkameran, Center Stage, en lins som nu dyker upp i hela iPhone-serien. Det är den första selfiekameran på en smartphone jag någonsin sett som kan växla från stående till liggande utan att du behöver vrida på telefonen.

Image 1 of 3 (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future) (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Jag provade detta på iPhone 17 Pro (och resten av serien) och var ständigt imponerad av denna lilla fotomagi. Apple har använt en perfekt kvadratisk 18 MP-sensor som faktiskt har ännu fler pixlar att använda för att ge den information som krävs för en bred eller hög bild. Plötsligt är det inte längre ett pussel att få plats med fyra eller fem personer i en selfie. Sensorn och kameran i liggande läge verkar helt enkelt ha utrymmet. Och ja, bildkvaliteten är bra.

Jag testade även det nya dubbelkameraläget, där du kan spela in en enda videofil som fångar från både bakre kameran och Center Stage samtidigt. Den sistnämnda dyker upp som bild-i-bild och du kan dra runt den på skärmen medan du filmar. Det är roligt, men jag tvivlar på att det blir massivt användbart för de flesta (men jag kan ha fel).

Överlag behövs fler tester för att verkligen bedöma alla kamerornas fulla kapacitet.

Prestanda & batteri

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

På prestandafronten provade jag ett par AAA-spel i konsolklass som visade upp både skärmens smidighet och systemets förmåga att leverera snabb action och effekter som rök och reflektioner i realtid. Det är ganska galet vad man kan göra på en smartphone numera. Jag blev också förvånad över att jag kunde höra spelet över allt oljud – bra jobbat med stereohögtalarna, Apple.

Jag är inte redo att säga att detta är den snabbaste telefonen någonsin, men jag kan redan säga att iPhone 17 Pro inte kommer att ha några problem på prestandasidan. Jag vet däremot ännu inte hur mycket minne Apple parar ihop med det här högpresterande chippet.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Apple har gjort mycket för att göra detta till en mer effektiv smartphone, en som inte lider av överdriven värme. Aktiviteter som spelandet jag gjorde och videoinspelning belastar systemet hårt och kan generera mycket värme. För att hantera detta placerade Apple logikkortet i mitten av telefonen, täckte det med grafit och lade en ångkammare ovanpå.

Allt detta hjälper till att sprida värmebelastningen över hela iPhone 17 Pro-chassit, och när telefonen inte överhettas, bevaras batteritiden och prestandan på lång sikt. Åtminstone är det löftet. Jag vet inte säkert förrän jag gör mer omfattande tester.

All den här effektivitetsarbetet är anledningen till att Apple nu hävdar att iPhone 17 Pro ska klara 33 timmars videouppspelning. Jag ser verkligen fram emot att testa det.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Slutligen har vi priset, som ligger kvar på 14 995 kronor. Med tanke på kamera­uppgraderingarna, den nya processorn, de betydande designförändringarna och det geopolitiska läget som kan leda till tuffa tullar för Apple, är det både förvånande och goda nyheter.

Överlag är jag redan rejält förtjust i denna nya iPhone 17 Pro. Jag gillar den nya designen och är nöjd med de nya färgerna (orange och blå) som anodiserat aluminium möjliggör. Jag tror att kamerorna, som stöds av en ännu bättre Photonic Engine, också kan bli en game-changer.

iPhone Air är snygg som tusan och får mig att kasta en blick ditåt, men jag byter inte alla de här kamerorna mot bara lite lägre vikt. Den här, eller dess storebror iPhone 17 Pro Max, är sannolikt min nästa telefon – så länge jag inte upptäcker något tråkigt under mina kommande djupgående tester.

Specifikationer

Nedan hittar du en jämförelse punkt för punkt av de viktigaste specifikationerna för iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro och iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Vikt: 177g 165g 206g 233g Skärm: 6,3" OLED 6,5" OLED 6,3" OLED 6,9" OLED Upplösning: 2622 x 1206 2736 x 1260 2622 x 1206 2868 x 1320 Uppdaterings-frekvens: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Maximal ljusstyrka: 3000 nits 3000 nits 3000 nits 3000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Bakre kameror: 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2) 48MP vidvinkel (26mm, ƒ/1.6) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) 48MP vidvinkel (24mm, ƒ/1.78), 48MP ultra-vidvinkel (13 mm, ƒ/2.2), 48MP telefoto (8x optisk zoom) Selfiekamera: 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) 18MP (ƒ/1.9) Lagring: 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Färger: Black, White, Mist Blue, Sage, Lavender Space Black, Cloud White, Light Gold, Sky Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue Silver, Cosmic Orange, Deep Blue

Pris & tillgänglighet

Startar på 14 995 kronor

Förbeställningar från 12 september, släpps 19 september

iPhone 17 Pro presenterades på Apples "Awe Dropping"-event den 9 september. Förbokningarna öppnar den 12 september, och den nya telefonen börjar skickas och finnas i butik den 19 september.

iPhone 17 Pro börjar på 14 995 kronor för modellen med 256 GB lagring, med priset som stiger till 17 995 kronor för 512 GB lagring och 20 995 kronor för 1 TB lagring.