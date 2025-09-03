5 sätt iPhone 17 Air kan slå Samsung Galaxy S25 Edge

Det ser ut som att 2025 är året för den tunna telefonen, eftersom vi nyligen fick Samsung Galaxy S25 Edge, som är ett tunnare alternativ till de andra Samsung Galaxy S25-modellerna och snart ryktas Apple lansera iPhone 17 Air, som sägs vara detsamma för iPhone 17-serien.

Än så länge vet vi ingenting säkert om iPhone 17 Air, men baserat på läckor och rykten har vi en ganska bra uppfattning om vad vi kan förvänta oss, och eftersom vi redan har recenserat Galaxy S25 Edge vet vi exakt hur den kan förbättras.

Här nedanför hittar du en lista över de fem sätt som iPhone 17 Air kan slå Samsung Galaxy S25 Edge. Några av dessa saker är mer sannolika än andra och vi kommer att gå igenom hur troliga vi tycker att de är.

1. Tunnare

Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung Galaxy S25 Edge främsta säljargument är hur tunn den är och baserat på vad vi har hört kommer detsamma gälla för iPhone 17 Air. Så om Apples telefon är tunnare skulle det ge den en verklig fördel över Samsungs.

Galaxy S25 Edge är bara 5,8 mm tjock, men iPhone 17 Air kan slå det. Även om läckor inte är överens om hur tjock den är, säger de flesta att den är mindre än så. Vi har hört 5,65 mm, 5,5 mm och till och med 5,44 mm, så Apples telefon kan vara en aning tunnare än Samsungs slimmade telefon.

2. Lättare

iPhone 16 Plus (Image credit: Future)

Förutom att vara tunnare kan iPhone 17 Air också slå Galaxy S25 Edge genom att vara lättare. När allt kommer omkring finns det en förväntan på att en tunn telefon ska vara lätt och om Apples ryktade modell verkligen lanseras med namnet ”Air” så har det också associationer till lätthet.

Samsung Galaxy S25 Edge väger då 163 g, vilket är ganska lätt. Det är bara 1 g tyngre än den mycket mindre Galaxy S25 och mycket lättare än 190 g Samsung Galaxy S25 Plus – som har samma storlek på skärmen som Edge.

Det gör den också lite lättare än iPhone 16 på 170 g och mycket lättare än 199 g iPhone 16 Plus och iPhone 16 Pro – för att inte tala om 227 g iPhone 16 Pro Max.

Så Apple kan få det svårt att göra iPhone 17 Air lättare än Samsungs konkurrerande modell och hittills har vi inte hört mycket om vikten, men en läcka från yeux1122 anger cirka 145 g, i så fall skulle det verkligen vara den lättare telefonen.

3. Bättre kameror

Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Philip Berne / Future)

Ett område där vi är skeptiska till att iPhone 17 Air kommer att slå Samsung Galaxy S25 Edge – men som vi fortfarande skulle vilja se – är kamerorna.

Galaxy S25 Edge har en huvudkamera på 200 MP, en ultravidvinkel på 12 MP och en frontkamera på 12 MP. I vår recension av Samsung Galaxy S25 Edge noterade vi att huvudsensorn kan ta ”fantastiska” bilder, men att de är mer återhållsamma än vanligt från en Samsung-telefon och att de inte har lika mycket detaljer som foton tagna av Samsung Galaxy S25 Ultra.

Självklart saknar Galaxy S25 Edge också en telekamera, vilket är en stor brist.

Så kamerorna där är en blandad kompott, men rapporter tyder på att iPhone 17 Air faktiskt bara kommer att ha en bakre kamera – troligtvis en på 48 MP – tillsammans med en frontkamera på 12 MP.

Det är alltså osannolikt att Apples telefon kommer att vinna när det kommer till fotografering men inte omöjligt – dessa rykten kan vara fel, eller så kan den enda bakre kameran den påstås ha verkligen glänsa. Vi hoppas verkligen att den gör det.

4. Mer kraft

iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Apples telefoner tenderar att vara mer kraftfulla än Samsungs och det kommer troligen att vara fallet med iPhone 17 Air, även om vi ännu inte kan vara säkra.

Samsung Galaxy S25 Edge har ett Snapdragon 8 Elite-chipset, som är det bästa chipset som för närvarande finns tillgängligt för Android-telefoner. Det kombineras med respektabla 12 GB RAM, så det här är ingen långsam telefon när det gäller prestanda.

När det gäller iPhone 17 Air är det mer oklart, särskilt eftersom läckor inte är överens om huruvida iPhone 17 Air kommer att ha samma chipset som basmodellen iPhone 17 (troligtvis ett A19) eller samma som iPhone 17 Pro-serien (troligtvis ett A19 Pro). Det sistnämnda kommer nästan säkert att slå Snapdragon 8 Elite, men det förstnämnda kanske inte gör det.

Vi har också hört motstridiga rapporter om hur mycket RAM iPhone 17 Air kan ha, med vissa som pekar på 12 GB och andra på bara 8 GB.

5. Längre batteritid

Samsung Galaxy S25 Edge (Image credit: Philip Berne / Future)

En sak som tunna telefoner oundvikligen kommer att ha svårt med är batteritiden, eftersom det helt enkelt inte finns tillräckligt med utrymme i dem för ett stort batteri.

Samsung Galaxy S25 Edge har bara ett på 3 900 mAh och som jämförelse har Samsung Galaxy S25 Plus (som har samma storlek på skärmen) ett på 4 900 mAh.

iPhone 17 Air batteri kan vara ännu mindre än S25 Edge, med ett rykte som säger under 3 000 mAh. Men det betyder inte nödvändigtvis att det inte kommer att hålla lika länge, med en annan källa som hävdar att dess livslängd kommer att vara jämförbar med nuvarande iPhones.