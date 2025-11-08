Dessa 4 kameramobiler kan få stora rabatter under Black Friday

Xiaomi 14 Ultra är en av kameramobilerna som vi räknar med få se stora rabatter på under årets stora reafest.

Black Friday närmar sig med stormsteg – de allra första rabatterna har faktiskt redan börjat dyka upp. Om du är på jakt efter en ny mobil och vill ha en modell med kraftfulla kameror, finns det ett par modeller du kan hålla lite extra span efter.

Idag finns det avancerade flaggskepp som briljerar på kamerafronten oavsett om du använder iOS eller Android, och vi räknar med att få se fina rabatter på några av fjolårets bästa kameramobiler från de stora märkena. Om du inte känner att du behöver det absolut senaste, är fjolårets flaggskepp från jättar som Samsung, Apple och Xiaomi fortfarande bland de bästa kameramobilerna du kan köpa. Nuförtiden lovar teknikjättarna också upp till 7 år av uppdateringar för sina mobiler, så även om du väljer en modell från förra året, kommer den att vara framtidssäkrad i många år framöver.

Kameramobiler på flaggskeppsnivå kan bli väldigt dyra historier, men vi rekommenderar verkligen att du överväger någon av modellerna vi listar i den här artikeln – de klarar av allt de flesta användare behöver med bravur och kommer med stor sannolikhet att dyka upp till mycket mer överkomliga priser under Black Friday.

Kameramobil från Apple

Apple iPhone 16 Pro & Pro Max är fortfarande enormt kraftfulla kameramobiler. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Alla iPhone-fans bör hålla utkik efter Black Friday-rabatter på iPhone 16 Pro och 16 Pro Max, som markerar en ambitiös satsning på mobilkameror från Apple. I stället för fler linser introducerade Apple med dessa modeller en ny Camera Control-knapp, som ger bättre kontroll över zoom, fokus och mer.

De två modellerna tar imponerande bilder och utsågs till Bästa kameramobil för fotografer av TechRadar-teamet, fram tills att de byttes ut av sina senaste syskon i iPhone 17-serien. De tar naturliga och detaljrika foton på alla zoomnivåer, utan att se datorbearbetade ut. Videoläget har också fått ett rejält lyft med nytt 4K/120fps-läge, som levererar filmiska slow-motion-klipp i högsta kvalitet.

Nu när den nya iPhone 17-serien finns ute på marknaden, lär priserna på iPhone 16-serien sjunka rejält – vilket gör att vi räknar med att få se fina rabatter på den under årets Black Friday.

Kameramobil från Samsung

Samsung Galaxy S24 Ultra är en kraftfull Android-mobil med kameror i toppklass. (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Samsung Galaxy S24 Ultra Samsungs kraftpaket från 2024 är fortfarande bland marknadens bästa. Our expert review: Specifikationer Släppdatum: januari 2024 Utsedd till: Bästa kameramobil för influencers Dagens bästa erbjudanden 10 628 kr hos CDON SE (12GB RAM) 11 690,26 kr hos Amazon SE (256GB) 11 745,91 kr hos Amazon SE (Svart) 19 490 kr hos Dustin SE (1TB) Anledningar att köpa + Bättre prestanda och batteritid än någonsin tidigare + Bra kameror förbättrar fotokvaliteten jämfört tidigare modell + Titanram och slitstarkt Gorilla Armour-glas Anledningar att låta bli - Stor och tung – titan hjälpte inte med det - Många nya funktioner är gömda under krångliga menyer

För Android-användare är Samsungs Ultra-flaggskepp bland de bästa kameramobilerna man kan köpa. I vår topplista över bästa kameramobiler har vi utsett den senaste Samsung Galaxy S25 Ultra till Den bästa kameramobilen för influencers, vilket säger en del!

Men du behöver inte den absolut senaste modellen för att få kameror i toppklass från Samsung. Deras Galaxy S24 Ultra är fortfarande en av de mest kompletta kameramobilerna du kan köpa. Med den får du en 200 MP huvudkamera, 50 MP telefotokamera med 5x optisk zoom, 10 MP 3x telefotokamera och slutligen en 12 MP ultravidvinkel som ger starka resultat över hela zoomomfånget. Galaxy AI hjälper dessutom till med allt från AI Zoom till fotoredigering. Den har även en inbyggd S Pen, en 6,8-tumsskärm som toppar 2 600 nits och skyddas av Corning Gorilla Armor, så förutom utmärkta kameror får du en mobil som presterar i absolut toppklass på övriga fronter också.

Modellen lovas sju år av Android- och säkerhetsuppdateringar, vilket gör den extra intressant som långtidsköp. Samsungs Ultra-modeller är vanligtvis bland de dyraste modellerna du kan köpa, men nu när Galaxy S25-serien är ute räknar vi med stora prissänkningar på S24 Ultra under årets Black Friday.

Kameramobil från Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra bör inte förbises – den har bland de bästa kamerorna du kan få på en mobil! (Image credit: Future / Roland Moore-Colyer)

Xiaomi 14 Ultra Var inte rädd för att testa ett nytt märke – Xiaomi dominerar på kamerafronten. Our expert review: Specifikationer Släppdatum: Våren 2024 Utsedd till: Kungen av kameratelefoner Dagens bästa erbjudanden 17 155,89 kr hos Amazon SE (512GB) Anledningar att köpa + Otroliga kameror + Hög kvalitet i design + Väldigt anpassningsbar programvara Anledningar att låta bli - Lite klumpig att hantera - Dyr

Xiaomi kanske inte är det vanligaste mobilmärken på den svenska marknaden, men var inte rädd för att testa ett nytt märke – Xiaomi gör några av de bästa kameramobilerna du kan få tag på!

Trots att den ersatts av ett nyare syskon under 2025, är Xiaomi 14 Ultra fortfarande en drömmobil för mobilfotografer. Tillsammans med Leica får du ett quad-kamerasystem där alla fyra kameror är på 50 MP, med en 1-tumssensor (LYT-900) i huvudkameran och steglös variabel bländare, samt 75 mm ”floating” tele och 120 mm periskoptele för stabil zoom från 12–120 mm. Resultatet är naturtrogna bilder oavsett fotoläge.

Övriga specifikationer inkluderar en 6,73-tum LTPO AMOLED med 1440p-upplösning, adaptiv 1–120 Hz uppdatering och upp till runt 3 000 nits i topp. På insidan drivs mobilen av Snapdragon 8 Gen 3. Det gör 14 Ultra lika stark för video som foto, samt vardagsanvändning, och den behåller sin flaggskeppskänsla även under 2025.

Xiaomi har dessutom förbättrat sin uppdateringspolicy med upp till fyra stora Android-uppdateringar och sex år säkerhetsuppdateringar – så du kommer att kunna använda den länge framöver. Nu när Xiaomi 15-serien har släppts, väntar vi oss extra fina Black Friday-rabatter på 14 Ultra-modellen.

Kameramobil från Google

(Image credit: Philip Berne / Future)

För dem som tycker om att redigera sina foton och vill ha riktigt mångsidiga kameror som håller hög kvalitet, är det toppmodellerna i Google Pixel-serien man ska satsa på. Dessa mobiler kombinerar kraftfull kamerahårdvara med marknadsledande AI-funktioner för fotolägen och -redigering.

Vi fick nyligen se lanseringen av den senaste Pixel 10-serien, men Google Pixel 9 Pro och Pro XL fortsätter vara starka val för den som vill ha toppkvalitet utan betala för den allra senaste generationen. Båda modellerna drivs av Tensor G4-processorn och har en identisk kamerauppsättning bestående av en 50 MP huvudkamera, 48 MP ultravidvinkel och 48 MP telefoto med 5× optisk zoom och upp till 30× Super Res Zoom.

Skärmen är LTPO-OLED med adaptiv uppdateringsfrekvens upp till 120 Hz, och Pro XL erbjuder en större 6,8-tumsskärm samt ett större batteri, vilket gör mobilerna perfekta även för film och multitasking.

Precis som med de övriga mobilerna i den här artikeln, kommer Google att hålla dessa mobiler uppdaterade under en lång tid framöver. Företaget har lovat minst sju års Android- och säkerhetsuppdateringar, vilket gör dem framtidssäkrade.

Eftersom de fått efterföljare, räknar vi med att få se fina rabatter och erbjudanden på Pixel 9 Pro och Pro XL under årets Black Friday.