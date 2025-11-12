Bör du köpa en begagnad telefon under Black Friday? Det beror på vad du letar efter

På TechRadars telefonredaktion rapporterar vi om det senaste och bästa inom mobilteknik – från de bästa iPhones till de bästa Android-telefonerna. Alla våra telefonrecensioner baseras på fabriksnya enheter, men det går lika bra att hitta ett riktigt bra fynd bland begagnade modeller.

Med Black Friday runt hörnet kommer många smarta konsumenter sannolikt att vända sig till andrahandsalternativ för att få ännu större rabatter än vad tillverkare och återförsäljare erbjuder.

Och som TechRadar-skribenten Thomas Deehan nyligen upptäckte kan en begagnad telefon ge lika mycket glädje som en ny, bara du vet vad du ska titta efter.

Men att köpa en begagnad telefon är inte alltid lika enkelt som att köpa en ny. På sajter och marknadsplatser som Refurbed, Swappie och Amazon stöter du på en mängd olika beskrivningar som "used", "renewed" och "refurbished" – alla med något olika innebörd.

Inför Black Friday-reorna och Cyber Monday-försäljningen har vi därför gått igenom skillnaderna mellan dessa typer av begagnade telefoner och listar de bästa ställena att köpa dem – samt ställer frågan om det verkligen är värt att välja en begagnad telefon över en ny.

Läs vidare för vår guide med allt du behöver veta innan du köper en begagnad telefon.

Begagnad, renewed och renoverad

Det första du bör känna till när du köper en begagnad telefon är att skicket kan variera kraftigt. Termer som begagnad, renewed och renoverad antyder alla någon form av garanti för skicket, men även inom dessa kategorier kan det skilja sig mycket. Det är därför viktigt att kontrollera riktlinjerna för varje återförsäljare och marknadsplats innan du gör ett köp.

Vanligtvis är ”begagnad” den bredaste av de tre termerna och kan syfta på vilken tidigare ägd enhet som helst, även om den har vissa defekter. En begagnad telefon kan ha packats upp för bara några dagar sedan, eller vara flera år gammal med sprucken skärm och dåligt batteri – det är upp till dig som köpare att noggrant granska produktbilder och beskrivning innan du bestämmer dig.

Som tumregel rekommenderar vi att du letar efter annonser med flera tydliga och välbelysta produktbilder, en detaljerad beskrivning som listar eventuella brister, samt ett pris som varken verkar misstänkt lågt eller orimligt högt jämfört med liknande annonser.

”Renoverad” innebär däremot att telefonen har genomgått någon form av reparation eller uppgradering för att uppnå en viss standard inför vidareförsäljning. Om det låter lite vagt beror det på att olika återförsäljare och marknadsplatser har olika standarder för vad som räknas som renovering, och termen ”refurbished” är inte tydligt definierad i konsumentlagstiftningen.

På Amazon kommer du att se telefoner märkta som ”renewed” – dessa är renoverade produkter som säljs under Amazons egna riktlinjer och betygssystem, även om inte alla ordrar skickas direkt från Amazon själva. Det kan vara bra att hålla koll på, särskilt eftersom Amazon är en av de största källorna till teknikfynd under Black Friday.

Generellt sett kan du förvänta dig att renoverade telefoner inte har några tydliga funktionsfel och färre kosmetiska skador än produkter märkta som ”begagnade”.

Det finns ett par ställen som vi rekommenderar för dig som vill köpa begagnade telefoner: Apple Certified Refurbished Store, som erbjuder noggrant renoverade enheter med originaldelar, Swappie, som fokuserar på Apple-produkter och Refurbed, som erbjuder minst 12 månaders garanti på sina produkter.

Begagnade telefoner: för- och nackdelar för Black Friday-köpare

Nu när vi gått igenom vad du ska hålla utkik efter, är det då faktiskt värt besväret att köpa en begagnad telefon? Det korta svaret är att det beror på vad du är ute efter. Om prisvärde är viktigast för dig, och du inte bryr dig alltför mycket om yttre skick samt är beredd på att eventuellt behöva betala för reparationer tidigare än du hade behövt med en ny telefon, kan ett begagnat köp passa dig utmärkt.

Anledningen till att vi nämner reparationer är att garantin – precis som skick och pris – varierar beroende på återförsäljare och marknadsplats. Om du planerar att köpa en begagnad telefon bör du läsa det finstilta noggrant för att förstå vad det rabatterade priset egentligen innebär.

Under Black Friday kommer vi sannolikt att se riktigt kraftiga rabatter på nya telefoner – fjolårets bästa modeller fick prissänkningar på flera tusen kronor. Det kan därför vara värt att överväga om tillverkarens garanti och den längre livslängden hos en ny telefon gör det mer fördelaktigt att vänta in en rabatt på en ny modell istället.

Oavsett var du handlar bör du alltid slutföra ditt köp via en verifierad betalningsmetod som omfattas av butikens retur- och återbetalningspolicy. På så sätt minskar du risken för bedrägerier och ökar chansen att få en begagnad telefon som faktiskt lever upp till förväntningarna.

Mobiler att hålla utkik efter under Black Friday

Bästa billiga Samsung

Samsungs nya Galaxy A56 är ännu en stark kandidat i mellanklassen och levererar ett imponerande paket för sitt pris på 5 790 kronor. Den är större, lättare och mer premium än sin föregångare, med en elegant metallkonstruktion, IP67-skydd och en skarp 6,7-tumsskärm av AMOLED-typ som bjuder på livfulla färger och hög ljusstyrka.

Telefonen drivs av ett batteri på 5 000 mAh som håller länge, och kamerauppsättningen består av en huvudkamera på 50 MP, en ultravidvinkelkamera på 12 MP och en makrokamera på 5 MP – en kombination som ger fina resultat i de flesta ljusförhållanden. Bildkvaliteten imponerar, även om konkurrenter som Google Pixel 9a fortfarande har ett övertag inom fotografering i budgetklassen.

Prestandan är något mer modest – Exynos 1580-chippet hanterar vardagsuppgifter utan problem men har svårt med grafiskt tunga spel. Sammantaget är dock Galaxy A56 en snygg, välbalanserad och långlivad telefon som erbjuder mycket för pengarna och lär tillfredsställa de flesta användare.

Läs hela vårt test av Samsung Galaxy A56

Bästa billiga iPhone

Apple iPhone 16e är den senaste billiga mobilen från Apple. (Image credit: Future)

iPhone 16e ersätter både iPhone SE (2022) och iPhone 14 som Apples nya instegsmodell – och blir därmed den billigaste iPhone du kan köpa direkt från Apple. Med ett pris på 8 495 kronor är den inte den mest plånboksvänliga modellen i sin klass, men du får mycket prestanda för pengarna tack vare ett kraftfullt chip, lång batteritid och marknadsledande mjukvarustöd som garanterar många år av uppdateringar.

Jämfört med de dyrare iPhone-modellerna får du kompromissa bort funktioner som Dynamic Island, MagSafe-stöd och extra kameror för telefoto och ultravidvinkel, men för de flesta användare spelar det mindre roll. iPhone 16e är ett stabilt och framtidssäkert val för dig som vill ha en pålitlig Apple-telefon utan att betala premiumpris.

Läs hela vårt test av iPhone 16e