Om du har en telefon med Android 12 är det dags att uppgradera – här är varför

Google har nu officiellt slutat att tillhandahålla uppdateringar för Android 12 – tre och ett halvt år efter att mjukvaran lanserades i oktober 2021. Om du har en äldre enhet som fortfarande kör denna version är det alltså läge att börja fundera på en uppgradering.

Det var Android Authority som först uppmärksammade att Android 12 och den surfplatta-anpassade versionen Android 12L saknades i den senaste omgången säkerhetsuppdateringar, något som sedan bekräftades av Google. Stödet för de båda versionerna drogs officiellt tillbaka den 31 mars 2025.

Har du en telefon eller surfplatta som fortfarande kör Android 12 eller 12L och inte kan uppgraderas till nyare versioner kommer den inte att sluta fungera över en natt – men den kommer nu att vara mer utsatt för säkerhetsbrister och potentiella intrång.

