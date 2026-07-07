Android har precis gjort en stor förändring av säkerhetskopior och det finns både bra och dåliga nyheter

Google lägger till fler reglage i Androids säkerhetskopiering så att du själv kan välja exakt vad som ska sparas

Samtidigt börjar företaget nu räkna in hela säkerhetskopian i lagringsutrymmet för ditt Google-konto

Förändringen rullas ut nu och gäller till att börja med nya Google-konton

Androids säkerhetskopior förändras på två små men betydelsefulla sätt från och med idag (7 juli) och den ena förändringen lär uppskattas betydligt mer än den andra.

Vi börjar med de goda nyheterna: du får nu mer detaljerad kontroll över vad som faktiskt säkerhetskopieras. Google lägger till separata reglage för "SMS- och MMS-meddelanden", "Samtalshistorik" och "Enhetsinställningar".

Det innebär att du själv kan välja om du vill spara respektive kategori, så att den kan återställas när du konfigurerar en ny telefon.

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Mer kontroll är förstås positivt, men den troliga anledningen till att Google gör den här förändringen är att allt detta nu också kommer att räknas in i lagringsutrymmet för ditt Google-konto.

Samsung Galaxy S26 Ultra (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Ditt lagringsutrymme krymper

Tidigare räknade Google bara bilder och videor i Google Foto samt MMS-meddelanden mot lagringsutrymmet när du säkerhetskopierade en Android-telefon. Nu räknas även SMS-meddelanden, samtalshistorik och enhetsinställningar in, vilket innebär att säkerhetskopiorna tar upp mer av ditt värdefulla molnlagringsutrymme.

Det är mindre goda nyheter, eftersom Google kostnadsfritt bara erbjuder 15 GB lagringsutrymme – eller så lite som 5 GB för nya konton där inget telefonnummer registreras. Dessutom delas det utrymmet mellan Android-säkerhetskopior, Gmail och Google Drive, vilket innebär att det snabbt kan ta slut även utan att SMS och liknande räknas in.

Där du tidigare kunde säkerhetskopiera SMS, samtalshistorik och enhetsinställningar utan att fundera särskilt mycket på det kan det nu vara värt att vara lite mer selektiv kring vad som faktiskt sparas. Det är sannolikt också därför Google har lagt till de nya reglagen.

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Den goda nyheten är att förändringen inte väntas påverka lagringsutrymmet särskilt mycket. En talesperson från Google säger till 9to5Google att "vi räknar med att detta i genomsnitt bara lägger till omkring 40 MB."

Samtidigt är även små mängder data en del av den totala lagringsförbrukningen, vilket kan innebära att vissa användare behöver uppgradera till ett betalt lagringsabonnemang tidigare än de annars hade behövt.

Om du redan använder Android kanske du ännu inte ser förändringarna. Google uppges rulla ut dem successivt under de kommande månaderna. För nya Google-konton gäller däremot de nya begränsningarna – och de nya reglagen – med omedelbar verkan.